https://ria.ru/20250320/dtp-2006162712.html
Во Владимирской области произошло ДТП со школьным автобусом
Во Владимирской области произошло ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 20.03.2025
Во Владимирской области произошло ДТП со школьным автобусом
Один человек доставлен в медицинское учреждение после ДТП с участием трех легковых автомобилей и автобуса во Владимирской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:32:00+03:00
2025-03-20T12:32:00+03:00
2025-03-20T12:37:00+03:00
происшествия
киржачский район
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 20 мар - РИА Новости. Один человек доставлен в медицинское учреждение после ДТП с участием трех легковых автомобилей и автобуса во Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. ДТП произошло около 9.00 в Киржачском районе. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Kia Sportage выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом ПАЗ. Потом легковушка столкнулась с двигавшимся позади Hyundai Solaris, в который затем въехал Ford Focus. "По состоянию на 11.00, в медицинское учреждение направлен водитель автомобиля Kia Sportage. В момент столкновения в автобусе находился только водитель", - сообщили в УМВД. Как сообщила в своем Telegram-канале, глава Киржачского района Елена Карпова, автобус находится на балансе МБОУ "Филипповская СОШ". На момент происшествия детей в салоне автобуса не было. Автобус возвращался с заправочной станции. По ее данным, в аварии пострадали два человека. Предварительно, причиной ДТП стали погодные условия.
https://ria.ru/20250320/kuzbass-2006107051.html
https://ria.ru/20250317/postradavshie-2005515200.html
киржачский район
владимирская область
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происшествия, киржачский район, владимирская область
Происшествия, Киржачский район, Владимирская область
Во Владимирской области произошло ДТП со школьным автобусом
Во Владимирской области столкнулись три легковушки и школьный автобус