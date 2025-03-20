Рейтинг@Mail.ru
"Поражение". На Западе заявили о страшной дилемме Украины из-за Трампа - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 20.03.2025 (обновлено: 12:20 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/dilemma-2006159501.html
"Поражение". На Западе заявили о страшной дилемме Украины из-за Трампа
"Поражение". На Западе заявили о страшной дилемме Украины из-за Трампа - РИА Новости, 20.03.2025
"Поражение". На Западе заявили о страшной дилемме Украины из-за Трампа
Украина может либо принять условия президента США Дональда Трампа, либо потерпеть военное поражение, пишет 19FortyFive. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:16:00+03:00
2025-03-20T12:20:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005909159_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_b335bea2b7986ad52e9d7948645934ad.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украина может либо принять условия президента США Дональда Трампа, либо потерпеть военное поражение, пишет 19FortyFive."В оставшиеся до 9 мая недели мы, скорее всего, станем свидетелями драматических изменений в конфликте, ведущемся на Украине с февраля 2022 года. Эти изменения могут развиваться в одном из следующих двух направлений. Либо Украина примет жесткие условия, которые пытается навязать президент Трамп, либо потерпит крупное поражение на поле боя", — говорится в материале.По мнению обозревателя, украинские военные, разбитые в Курской области, не смогут долго держаться против продвижения российских бойцов.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее сам Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
https://ria.ru/20250320/merts-2006133435.html
https://ria.ru/20250320/nyt-2006126726.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005909159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d42d19f5b344b2cdb20c34784253ca97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Поражение". На Западе заявили о страшной дилемме Украины из-за Трампа

19FortyFive: Украина может либо принять условия Трампа, либо потерпеть поражение

© Getty Images / AnadoluУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Getty Images / Anadolu
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украина может либо принять условия президента США Дональда Трампа, либо потерпеть военное поражение, пишет 19FortyFive.
«
"В оставшиеся до 9 мая недели мы, скорее всего, станем свидетелями драматических изменений в конфликте, ведущемся на Украине с февраля 2022 года. Эти изменения могут развиваться в одном из следующих двух направлений. Либо Украина примет жесткие условия, которые пытается навязать президент Трамп, либо потерпит крупное поражение на поле боя", — говорится в материале.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
"В истерике". Во Франции пришли в ярость из-за слов Мерца о России
Вчера, 10:44
По мнению обозревателя, украинские военные, разбитые в Курской области, не смогут долго держаться против продвижения российских бойцов.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее сам Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
СМИ рассказали о реакции на Украине на новое предложение Трампа
Вчера, 10:08
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала