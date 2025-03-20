https://ria.ru/20250320/dilemma-2006159501.html

"Поражение". На Западе заявили о страшной дилемме Украины из-за Трампа

"Поражение". На Западе заявили о страшной дилемме Украины из-за Трампа - РИА Новости, 20.03.2025

"Поражение". На Западе заявили о страшной дилемме Украины из-за Трампа

Украина может либо принять условия президента США Дональда Трампа, либо потерпеть военное поражение, пишет 19FortyFive. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:16:00+03:00

2025-03-20T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украина может либо принять условия президента США Дональда Трампа, либо потерпеть военное поражение, пишет 19FortyFive."В оставшиеся до 9 мая недели мы, скорее всего, станем свидетелями драматических изменений в конфликте, ведущемся на Украине с февраля 2022 года. Эти изменения могут развиваться в одном из следующих двух направлений. Либо Украина примет жесткие условия, которые пытается навязать президент Трамп, либо потерпит крупное поражение на поле боя", — говорится в материале.По мнению обозревателя, украинские военные, разбитые в Курской области, не смогут долго держаться против продвижения российских бойцов.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее сам Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.

https://ria.ru/20250320/merts-2006133435.html

https://ria.ru/20250320/nyt-2006126726.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп