https://ria.ru/20250320/dialog-2006105988.html

В Китае оценили диалог лидеров России и США по Украине

В Китае оценили диалог лидеров России и США по Украине - РИА Новости, 20.03.2025

В Китае оценили диалог лидеров России и США по Украине

Диалог лидеров России и США - важный шаг к разрешению конфликта на Украине, однако он не затронул ни одного из ключевых для урегулирования вопросов, что говорит РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T07:18:00+03:00

2025-03-20T07:18:00+03:00

2025-03-20T10:39:00+03:00

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

нато

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. Диалог лидеров России и США - важный шаг к разрешению конфликта на Украине, однако он не затронул ни одного из ключевых для урегулирования вопросов, что говорит в том, что до урегулирования кризиса еще далеко, считают опрошенные РИА Новости китайские эксперты. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. "Непосредственное общение лидеров России и США по украинскому вопросу - это небольшой, но важный шаг к политическому разрешению регионального конфликта. Однако, очевидно, что вследствие неподготовленности и даже нежелания американской стороны уделять внимание более широким рамкам и механизмам обеспечения безопасности России результаты разговора лидеров двух стран оказались весьма ограниченными", - сказал РИА Новости эксперт по американским вопросам Китайской академии общественных наук Люй Сян. Он отметил, что, судя по содержанию официальных заявлений сторон после двусторонних переговоров, большинство российских требований в сфере безопасности так и не получили ответа от США. "С одной стороны, это связано с неподготовленностью ответственных лиц со стороны американской дипломатии, а с другой – с тем, что Трамп в спешке ринулся в бой, не выполнив до конца "домашнюю работу", поэтому не был способен вести глубокую дискуссию с Путиным", - пояснил Люй Сян. При отсутствии серьезного диалога по вопросам более широкой системы безопасности и ее механизмов "говорить о лишь "прекращении огня" – это просто наивно и смешно", считает эксперт. По его словам, согласие президента Путина на взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре, с одной стороны, можно расценить как жест уважения в адрес Трампа, а с другой – это действительно способствует снижению ущерба для мирного населения. "Тем не менее, останется ли беспрепятственным транзит газа через территорию Украины – остается под вопросом", - сказал Люй Сян. Научный руководитель докторантов Школы международных отношений и общественных дел Фуданьского университета, профессор Шэнь И отметил РИА Новости, что "российско-американские отношения сейчас находятся в довольно деликатном положении, и обе стороны имеют крайне ограниченное пространство для уступок". "В российско-украинском вопросе Трамп сталкивается с препятствиями как внутри страны, так и со стороны Европы, и, по сути, уже использовал все доступные ему средства. Если раньше главным вопросом была экспансия НАТО на восток, то сейчас ситуация стала намного сложнее, и трудно сказать, что этот диалог приведет к существенному ускорению урегулирования украинского кризиса", - сказал он. По его мнению, ключ к урегулированию кризиса заложен в разрешении такого "почти невозможного треугольника", как то - "если Украина не вступит в НАТО, каким образом можно оформить это так, чтобы Россия могла этому доверять? Как урегулировать проблему внутри Украины о суверенитете четырех восточных областей? Кроме того, Трампу нужно получить такой результат, который внутри США можно было бы представить как "победу". "В целом, конечно, все не так просто, как себе это представляет Трамп", - резюмировал эксперт. Он также отметил, что, судя по официальной информации о состоявшемся разговоре лидеров России и США, "Россия явно занимает более выгодную позицию за столом переговоров". "Однако это преимущество недостаточно для того, чтобы вынудить США к радикальным изменениям — влияние есть, но оно не настолько значительное. До урегулирования украинского кризиса еще далеко", - считает эксперт.

https://ria.ru/20250320/tramp-2006105756.html

https://ria.ru/20250320/tramp-2006104370.html

https://ria.ru/20250319/volodin-2006071371.html

https://ria.ru/20250319/tramp-2006065826.html

https://ria.ru/20250319/putin-2006025706.html

россия

сша

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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, нато, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)