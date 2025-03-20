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В Краснодаре на воспитательницу, таскавшую малышей по полу, завели дело

В Краснодаре на воспитательницу, таскавшую малышей по полу, завели дело - РИА Новости, 20.03.2025

В Краснодаре на воспитательницу, таскавшую малышей по полу, завели дело

Следователи завели уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, которая толкала и таскала детей за руки по полу, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:02:00+03:00

2025-03-20T16:02:00+03:00

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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, которая толкала и таскала детей за руки по полу, сообщили в СУСК РФ по региону. Ранее в Telegram-канале "112" появились кадры, где женщина вытаскивает детей за руку из кроваток и тащит по полу, а также толкает маленькую девочку, из-за чего она падает. Как отмечали в МВД по региону, речь идёт о 45-летней воспитательнице детского сада. За март 2025 года официальные претензии к ней имеются у родителей трех детей. Сама воспитательница не смогла объяснить мотив, но сослалась на "сложность работы в дошкольном образовательном учреждении". "В отношении воспитателя дошкольного учреждения незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, в том числе с целью установления аналогичных фактов.

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происшествия, россия