В Краснодаре на воспитательницу, таскавшую малышей по полу, завели дело
В Краснодаре на воспитательницу, таскавшую малышей за руки по полу, завели дело
© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краюСотрудник СК РФ по краю в Краснодаре в детском саду, где воспитательница таскала малышей по полу
Сотрудник СК РФ по краю в Краснодаре в детском саду, где воспитательница таскала малышей по полу
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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, которая толкала и таскала детей за руки по полу, сообщили в СУСК РФ по региону.
Ранее в Telegram-канале "112" появились кадры, где женщина вытаскивает детей за руку из кроваток и тащит по полу, а также толкает маленькую девочку, из-за чего она падает. Как отмечали в МВД по региону, речь идёт о 45-летней воспитательнице детского сада. За март 2025 года официальные претензии к ней имеются у родителей трех детей. Сама воспитательница не смогла объяснить мотив, но сослалась на "сложность работы в дошкольном образовательном учреждении".
"В отношении воспитателя дошкольного учреждения незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, в том числе с целью установления аналогичных фактов.
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