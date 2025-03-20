Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре на воспитательницу, таскавшую малышей по полу, завели дело - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 20.03.2025 (обновлено: 16:08 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/detsad-2006233729.html
В Краснодаре на воспитательницу, таскавшую малышей по полу, завели дело
В Краснодаре на воспитательницу, таскавшую малышей по полу, завели дело - РИА Новости, 20.03.2025
В Краснодаре на воспитательницу, таскавшую малышей по полу, завели дело
Следователи завели уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, которая толкала и таскала детей за руки по полу, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:02:00+03:00
2025-03-20T16:08:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006234977_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_055a061a87fd81c0a6b13f4a5f9de243.jpg
КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, которая толкала и таскала детей за руки по полу, сообщили в СУСК РФ по региону. Ранее в Telegram-канале "112" появились кадры, где женщина вытаскивает детей за руку из кроваток и тащит по полу, а также толкает маленькую девочку, из-за чего она падает. Как отмечали в МВД по региону, речь идёт о 45-летней воспитательнице детского сада. За март 2025 года официальные претензии к ней имеются у родителей трех детей. Сама воспитательница не смогла объяснить мотив, но сослалась на "сложность работы в дошкольном образовательном учреждении". "В отношении воспитателя дошкольного учреждения незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, в том числе с целью установления аналогичных фактов.
https://ria.ru/20250311/sochi-2004379183.html
https://ria.ru/20250210/altaj-1998369698.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006234977_179:0:1280:826_1920x0_80_0_0_cfff2b6acab22d38ef0edf347604420a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Краснодаре на воспитательницу, таскавшую малышей по полу, завели дело

В Краснодаре на воспитательницу, таскавшую малышей за руки по полу, завели дело

© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краюСотрудник СК РФ по краю в Краснодаре в детском саду, где воспитательница таскала малышей по полу
Сотрудник СК РФ по краю в Краснодаре в детском саду, где воспитательница таскала малышей по полу - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краю
Сотрудник СК РФ по краю в Краснодаре в детском саду, где воспитательница таскала малышей по полу
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, которая толкала и таскала детей за руки по полу, сообщили в СУСК РФ по региону.
Ранее в Telegram-канале "112" появились кадры, где женщина вытаскивает детей за руку из кроваток и тащит по полу, а также толкает маленькую девочку, из-за чего она падает. Как отмечали в МВД по региону, речь идёт о 45-летней воспитательнице детского сада. За март 2025 года официальные претензии к ней имеются у родителей трех детей. Сама воспитательница не смогла объяснить мотив, но сослалась на "сложность работы в дошкольном образовательном учреждении".
Мальчик играет с машинками - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Сочи уволили воспитательницу, окунувшую ребенка лицом в тарелку
11 марта, 17:37
"В отношении воспитателя дошкольного учреждения незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, в том числе с целью установления аналогичных фактов.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
На Алтае воспитательницу отправили в колонию за истязание детей
10 февраля, 11:41
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала