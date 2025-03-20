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Пензенский депутат, раскритиковавший ветерана, решил сложить мандат - РИА Новости, 20.03.2025
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21:44 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/deputat-2006326134.html
Пензенский депутат, раскритиковавший ветерана, решил сложить мандат
Пензенский депутат, раскритиковавший ветерана, решил сложить мандат - РИА Новости, 20.03.2025
Пензенский депутат, раскритиковавший ветерана, решил сложить мандат
Депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров, выступивший с критикой при обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина города участнику... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T21:44:00+03:00
2025-03-20T21:44:00+03:00
политика
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров, выступивший с критикой при обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина города участнику Великой Отечественной войны, написал заявление об отставке с 28 марта, оно опубликовано в Telegram-канале спикера гордумы Дениса Соболева. Ранее издание "Пензаинформ" опубликовало аудиозапись заседания комиссии городской думы по местному самоуправлению 17 марта, в ходе которого Туктаров при обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина города ветерану Виктору Городнову попросил уточнить, какие именно у кандидата есть заслуги. Депутат отметил, что у претендента есть только одна медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", заявив, что "это самая распространенная награда в СССР, которая выдавалась практически всем". Туктаров раскритиковал присвоение почетного звания ветерану "только за то, что он дожил до этой славной даты", полагая, что он даже "ни одного выстрела не сделал в сторону врага, потому что до фронта не дошёл". "На основании пункта 2 части 3.1 статьи 20 Устава города Пензы сообщаю об отставке по собственному желанию с 28 марта 2025 года", - говорится в документе, подписанном парламентарием. На заявлении стоит штамп о получении его городским парламентом в четверг. Соболев отметил, что Туктаров принял правильное решение. "Отрадно, что он меня услышал и принес публичные извинения ветерану Великой Отечественной войны Виктору Семеновичу Городнову, а также написал заявление о прекращении своих полномочий как депутата Пензенской городской думы. 28 марта на очередной сессии городской думы данное заявление будет рассмотрено и, уверен, удовлетворено", - написал спикер думы. Ранее Соболев заявил, что Туктаров допустил бестактные и циничные заявления и должен принять единственно возможное решение о сложении депутатских полномочий. Руководитель регионального отделения Партии пенсионеров Геннадий Белорыбкин, комментируя высказывания депутата, выразил сожаление, что парламентарий прошел в думу под знаменами партии. Губернатор Олег Мельниченко также заявил, что Туктаров должен извиниться перед фронтовиком и сдать депутатский мандат.
https://ria.ru/20250320/veteran-2006255406.html
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политика, германия, ссср, пенза, олег мельниченко, пензенская городская дума, общество
Политика, Германия, СССР, Пенза, Олег Мельниченко, Пензенская городская дума, Общество
Пензенский депутат, раскритиковавший ветерана, решил сложить мандат

Пензенский депутат Туктаров, критиковавший ветерана ВОВ, решил сложить мандат

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЧиновник
Чиновник - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров, выступивший с критикой при обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина города участнику Великой Отечественной войны, написал заявление об отставке с 28 марта, оно опубликовано в Telegram-канале спикера гордумы Дениса Соболева.
Ранее издание "Пензаинформ" опубликовало аудиозапись заседания комиссии городской думы по местному самоуправлению 17 марта, в ходе которого Туктаров при обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина города ветерану Виктору Городнову попросил уточнить, какие именно у кандидата есть заслуги. Депутат отметил, что у претендента есть только одна медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", заявив, что "это самая распространенная награда в СССР, которая выдавалась практически всем". Туктаров раскритиковал присвоение почетного звания ветерану "только за то, что он дожил до этой славной даты", полагая, что он даже "ни одного выстрела не сделал в сторону врага, потому что до фронта не дошёл".
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Мельниченко: депутат, раскритиковавший ветерана, должен принести извинения
Вчера, 17:30
"На основании пункта 2 части 3.1 статьи 20 Устава города Пензы сообщаю об отставке по собственному желанию с 28 марта 2025 года", - говорится в документе, подписанном парламентарием.
На заявлении стоит штамп о получении его городским парламентом в четверг.
Соболев отметил, что Туктаров принял правильное решение.
"Отрадно, что он меня услышал и принес публичные извинения ветерану Великой Отечественной войны Виктору Семеновичу Городнову, а также написал заявление о прекращении своих полномочий как депутата Пензенской городской думы. 28 марта на очередной сессии городской думы данное заявление будет рассмотрено и, уверен, удовлетворено", - написал спикер думы.
Ранее Соболев заявил, что Туктаров допустил бестактные и циничные заявления и должен принять единственно возможное решение о сложении депутатских полномочий. Руководитель регионального отделения Партии пенсионеров Геннадий Белорыбкин, комментируя высказывания депутата, выразил сожаление, что парламентарий прошел в думу под знаменами партии. Губернатор Олег Мельниченко также заявил, что Туктаров должен извиниться перед фронтовиком и сдать депутатский мандат.
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