https://ria.ru/20250320/deputat-2006326134.html

Пензенский депутат, раскритиковавший ветерана, решил сложить мандат

Пензенский депутат, раскритиковавший ветерана, решил сложить мандат - РИА Новости, 20.03.2025

Пензенский депутат, раскритиковавший ветерана, решил сложить мандат

Депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров, выступивший с критикой при обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина города участнику... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T21:44:00+03:00

2025-03-20T21:44:00+03:00

2025-03-20T21:44:00+03:00

политика

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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров, выступивший с критикой при обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина города участнику Великой Отечественной войны, написал заявление об отставке с 28 марта, оно опубликовано в Telegram-канале спикера гордумы Дениса Соболева. Ранее издание "Пензаинформ" опубликовало аудиозапись заседания комиссии городской думы по местному самоуправлению 17 марта, в ходе которого Туктаров при обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина города ветерану Виктору Городнову попросил уточнить, какие именно у кандидата есть заслуги. Депутат отметил, что у претендента есть только одна медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", заявив, что "это самая распространенная награда в СССР, которая выдавалась практически всем". Туктаров раскритиковал присвоение почетного звания ветерану "только за то, что он дожил до этой славной даты", полагая, что он даже "ни одного выстрела не сделал в сторону врага, потому что до фронта не дошёл". "На основании пункта 2 части 3.1 статьи 20 Устава города Пензы сообщаю об отставке по собственному желанию с 28 марта 2025 года", - говорится в документе, подписанном парламентарием. На заявлении стоит штамп о получении его городским парламентом в четверг. Соболев отметил, что Туктаров принял правильное решение. "Отрадно, что он меня услышал и принес публичные извинения ветерану Великой Отечественной войны Виктору Семеновичу Городнову, а также написал заявление о прекращении своих полномочий как депутата Пензенской городской думы. 28 марта на очередной сессии городской думы данное заявление будет рассмотрено и, уверен, удовлетворено", - написал спикер думы. Ранее Соболев заявил, что Туктаров допустил бестактные и циничные заявления и должен принять единственно возможное решение о сложении депутатских полномочий. Руководитель регионального отделения Партии пенсионеров Геннадий Белорыбкин, комментируя высказывания депутата, выразил сожаление, что парламентарий прошел в думу под знаменами партии. Губернатор Олег Мельниченко также заявил, что Туктаров должен извиниться перед фронтовиком и сдать депутатский мандат.

https://ria.ru/20250320/veteran-2006255406.html

https://ria.ru/20250217/medik-1999771750.html

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политика, германия, ссср, пенза, олег мельниченко, пензенская городская дума, общество