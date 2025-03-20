https://ria.ru/20250320/delo-2006254787.html
Против главы центра информтехнологий Росгвардии завели уголовное дело
Против главы центра информтехнологий Росгвардии завели уголовное дело - РИА Новости, 20.03.2025
Против главы центра информтехнологий Росгвардии завели уголовное дело
Уголовное дело заведено в отношении руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:28:00+03:00
2025-03-20T17:28:00+03:00
2025-03-20T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Уголовное дело заведено в отношении руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В отношении руководителя главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.Согласно ресурсу "БИР-Аналитик", Чепкасов занимает пост руководителя организации с декабря 2022 года.
https://ria.ru/20250320/sk-2006140638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Против главы центра информтехнологий Росгвардии завели уголовное дело
В отношении начальника ГЦИТ Росгвардии Николая Чепкасова завели уголовное дело