https://ria.ru/20250320/delo-2006192364.html

В Омской области возбудили дело после смерти двухлетнего ребенка

В Омской области возбудили дело после смерти двухлетнего ребенка - РИА Новости, 20.03.2025

В Омской области возбудили дело после смерти двухлетнего ребенка

Уголовное дело по статье о халатности возбуждено на органы опеки в Омской области из-за смерти двухлетнего ребенка, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:06:00+03:00

2025-03-20T14:06:00+03:00

2025-03-20T14:06:00+03:00

происшествия

омская область

муромцевский район

россия

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ОМСК, 20 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено на органы опеки в Омской области из-за смерти двухлетнего ребенка, рассказали РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. Преступление произошло в Муромцевском районе Омской области. В пресс-службе ведомства рассказали, что органы опеки района неоднократно игнорировали сообщения из местной больницы о телесных повреждениях, зафиксированных у ребенка. В результате отчим мальчика 11 марта избил его, от чего ребенок скончался. "Предварительно установлено, что должностные лица органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Муромцевского района ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, халатно рассматривая поступившие из БУЗОО "Муромцевская ЦРБ" сведения о получении 2-летним ребенком телесных повреждений, не предприняли должных мер к охране его прав и защите законных интересов, в том числе, принимая формальные решения по данным фактам", – говорится в сообщении. На должностных лиц возбудили уголовное дело по статье о халатности. В отношении отчима мальчика СУСК России по Омской области возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и истязании. Прокуратура взяла ход расследования уголовного дела на контроль.

https://ria.ru/20241129/kuzbass-1986382202.html

https://ria.ru/20250204/prokuratura-1997276050.html

омская область

муромцевский район

россия

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происшествия, омская область, муромцевский район, россия