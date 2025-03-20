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В Омской области мужчина напал на продавщицу с разбитой бутылкой
В Омской области мужчина напал на продавщицу с разбитой бутылкой - РИА Новости, 20.03.2025
В Омской области мужчина напал на продавщицу с разбитой бутылкой
Житель Омской области напал с разбитой бутылкой на многодетную продавщицу магазина, объяснить свой проступок не смог, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:29:00+03:00
2025-03-20T16:29:00+03:00
2025-03-20T16:40:00+03:00
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ОМСК, 20 мар - РИА Новости. Житель Омской области напал с разбитой бутылкой на многодетную продавщицу магазина, объяснить свой проступок не смог, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. "В магазин на улице Серова зашел покупатель и направился к полкам с алкогольной продукцией. Уже подойдя к кассе, он разбил взятую им бутылку пива и стал угрожать ею работнице супермаркета. На помощь коллеге пришла старший продавец, и пока мужчина отвлекся на нее, кассир нажала кнопку вызова охраны", – пояснили в пресс-службе. Ведомство опубликовало видео, на котором видно, как мужчина разбил о спинку стула продавщицы пивную бутылку и напал. На помощь женщине пришла ее коллега - она несколько раз ударила злоумышленника ящиком и шваброй, однако он успел порезать руку сотруднице супермаркета. По данным ведомства, 38-летняя пострадавшая, у которой четверо детей, находится в больнице. Нападавшего задержали, свои действия он пояснить не смог. СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
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происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области мужчина напал на продавщицу с разбитой бутылкой
Житель Омской области напал на многодетную продавщицу с разбитой бутылкой пива