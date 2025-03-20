https://ria.ru/20250320/buenos-ayres-2006096958.html

В центре Буэнос-Айреса завершилась акция протеста

В центре Буэнос-Айреса завершилась акция протеста - РИА Новости, 20.03.2025

В центре Буэнос-Айреса завершилась акция протеста

Акция протеста против политики властей, в которой участвовали несколько тысяч человек, завершилась в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T03:02:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар - РИА Новости. Акция протеста против политики властей, в которой участвовали несколько тысяч человек, завершилась в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. Манифестация прошла мирно, но при усиленных мерах безопасности. В этот раз полиция ещё ранним утром перегородила железными щитами подходы к конгрессу, заблокировала ряд соседних с площадью улиц, перекрыла движение. В протестах участвовало много пожилых людей, представителей различных профсоюзных объединений, молодежь. Они выступали в поддержку пенсионеров и улучшения условий их жизни, против действий полиции и министерства безопасности в отношении протестующих. В прошлую среду, 12 марта, в центре аргентинской столицы, у здания конгресса, прошла акция в поддержку пенсионеров, в которой участвовали также и пришедшие поддержать их футбольные болельщики. Первоначально мирная акция быстро переросла в беспорядки. Полиция задействовала слезоточивый газ, водометы. Протестующие пытались строить баррикады, подожгли полицейский автомобиль, мусорные баки.

https://ria.ru/20250313/buenos-ajres-2004656378.html

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в мире, буэнос-айрес (город)