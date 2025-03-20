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СМИ: Британия отказала США в вопросе применения ядерных ракет против России - РИА Новости, 20.03.2025
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06:49 20.03.2025 (обновлено: 12:43 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/britaniya-2006104893.html
СМИ: Британия отказала США в вопросе применения ядерных ракет против России
СМИ: Британия отказала США в вопросе применения ядерных ракет против России - РИА Новости, 20.03.2025
СМИ: Британия отказала США в вопросе применения ядерных ракет против России
Великобритания хочет иметь право самостоятельно использовать свое ядерное оружие для сдерживания России на фоне растущих опасений по поводу уязвимости к... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T06:49:00+03:00
2025-03-20T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Великобритания хочет иметь право самостоятельно использовать свое ядерное оружие для сдерживания России на фоне растущих опасений по поводу уязвимости к политическим сдвигам в доктрине Белого дома, пишет британский таблоид Daily Express."Как только ракеты оказываются на (подводной. — Прим. ред.) лодке, вопрос об их развертывании станет делом правительства Его Величества и никого больше — в этом нет никаких сомнений", — заявил изданию высокопоставленный представитель британского ВМФ.Как напоминает автор материала, хотя Великобритания разрабатывает и производит свои собственные ядерные боеголовки и системы наведения, для их доставки должны использоваться американские ракеты Trident II D5, арендованные у США.Великобритания и США по-прежнему действуют в соответствии с Соглашением о взаимной обороне 1958 года, которое позволяет передавать специальные технологии между обеими странами. В 1963-м президент США Джон Ф. Кеннеди предоставил Британии оперативную автономию в использовании ядерного оружия с участием американских систем доставки.
https://ria.ru/20250319/razgovor-2006041947.html
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в мире, космос - риа наука, великобритания, сша, россия
В мире, Космос - РИА Наука, Великобритания, США, Россия
СМИ: Британия отказала США в вопросе применения ядерных ракет против России

DE: Британия захотела применять ядерное оружие против РФ без разрешения США

© Getty Images / Jeff J MitchellБританская подводная лодка HMS Astute
Британская подводная лодка HMS Astute - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Getty Images / Jeff J Mitchell
Британская подводная лодка HMS Astute. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Великобритания хочет иметь право самостоятельно использовать свое ядерное оружие для сдерживания России на фоне растущих опасений по поводу уязвимости к политическим сдвигам в доктрине Белого дома, пишет британский таблоид Daily Express.
"Как только ракеты оказываются на (подводной. — Прим. ред.) лодке, вопрос об их развертывании станет делом правительства Его Величества и никого больше — в этом нет никаких сомнений", — заявил изданию высокопоставленный представитель британского ВМФ.
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19 марта, 18:33
Как напоминает автор материала, хотя Великобритания разрабатывает и производит свои собственные ядерные боеголовки и системы наведения, для их доставки должны использоваться американские ракеты Trident II D5, арендованные у США.
Великобритания и США по-прежнему действуют в соответствии с Соглашением о взаимной обороне 1958 года, которое позволяет передавать специальные технологии между обеими странами. В 1963-м президент США Джон Ф. Кеннеди предоставил Британии оперативную автономию в использовании ядерного оружия с участием американских систем доставки.
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