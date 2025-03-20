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Больница в Энгельсе вернулась к штатной работе после атаки БПЛА - РИА Новости, 20.03.2025
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12:33 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/bolnitsa-2006163609.html
Больница в Энгельсе вернулась к штатной работе после атаки БПЛА
Больница в Энгельсе вернулась к штатной работе после атаки БПЛА - РИА Новости, 20.03.2025
Больница в Энгельсе вернулась к штатной работе после атаки БПЛА
Энгельсская городская клиническая больница № 1, где побило окна при атаке БПЛА на Саратовскую область, вернулась к работе в штатном режиме, сообщил минздрав... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:33:00+03:00
2025-03-20T12:33:00+03:00
происшествия
саратовская область
энгельс
энгельсский район
роман бусаргин
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Энгельсская городская клиническая больница № 1, где побило окна при атаке БПЛА на Саратовскую область, вернулась к работе в штатном режиме, сообщил минздрав региона. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадали два человека. Позднее глава региона сообщил, что порядка 30 частных и дачных домов в Энгельсе повреждены, некоторые жители обратились за медицинской помощью. По данным властей региона, из-за возгорания на территории аэродрома проведена эвакуация жителей близлежащих к объекту садовых некоммерческих товариществ. В Энгельсском районе введен режим ЧС. "Энгельсская городская клиническая больница № 1 возобновила работу в штатном режиме. Соответствующую задачу ставил губернатор Роман Бусаргин. Специалисты провели необходимые ремонтные работы оборудования, связанного с подачей кислорода", - говорится в Telegram-канале областного минздрава.
https://ria.ru/20250320/engels-2006107793.html
саратовская область
энгельс
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происшествия, саратовская область, энгельс, энгельсский район, роман бусаргин
Происшествия, Саратовская область, Энгельс, Энгельсский район, Роман Бусаргин
Больница в Энгельсе вернулась к штатной работе после атаки БПЛА

Больница в Энгельсе, где выбило окна при атаке БПЛА, вернулась к штатной работе

© Губернатор Саратовской Области Роман БусаргинПосле атаки БПЛА в больнице Энгельса выбило окна
После атаки БПЛА в больнице Энгельса выбило окна - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Губернатор Саратовской Области Роман Бусаргин
После атаки БПЛА в больнице Энгельса выбило окна
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Энгельсская городская клиническая больница № 1, где побило окна при атаке БПЛА на Саратовскую область, вернулась к работе в штатном режиме, сообщил минздрав региона.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадали два человека. Позднее глава региона сообщил, что порядка 30 частных и дачных домов в Энгельсе повреждены, некоторые жители обратились за медицинской помощью. По данным властей региона, из-за возгорания на территории аэродрома проведена эвакуация жителей близлежащих к объекту садовых некоммерческих товариществ. В Энгельсском районе введен режим ЧС.
"Энгельсская городская клиническая больница № 1 возобновила работу в штатном режиме. Соответствующую задачу ставил губернатор Роман Бусаргин. Специалисты провели необходимые ремонтные работы оборудования, связанного с подачей кислорода", - говорится в Telegram-канале областного минздрава.
В больнице Энгельса после атаки БПЛА выбило стекла - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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ПроисшествияСаратовская областьЭнгельсЭнгельсский районРоман Бусаргин
 
 
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