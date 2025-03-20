https://ria.ru/20250320/bolnitsa-2006163609.html

Больница в Энгельсе вернулась к штатной работе после атаки БПЛА

Больница в Энгельсе вернулась к штатной работе после атаки БПЛА - РИА Новости, 20.03.2025

Больница в Энгельсе вернулась к штатной работе после атаки БПЛА

Энгельсская городская клиническая больница № 1, где побило окна при атаке БПЛА на Саратовскую область, вернулась к работе в штатном режиме, сообщил минздрав... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:33:00+03:00

2025-03-20T12:33:00+03:00

2025-03-20T12:33:00+03:00

происшествия

саратовская область

энгельс

энгельсский район

роман бусаргин

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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Энгельсская городская клиническая больница № 1, где побило окна при атаке БПЛА на Саратовскую область, вернулась к работе в штатном режиме, сообщил минздрав региона. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадали два человека. Позднее глава региона сообщил, что порядка 30 частных и дачных домов в Энгельсе повреждены, некоторые жители обратились за медицинской помощью. По данным властей региона, из-за возгорания на территории аэродрома проведена эвакуация жителей близлежащих к объекту садовых некоммерческих товариществ. В Энгельсском районе введен режим ЧС. "Энгельсская городская клиническая больница № 1 возобновила работу в штатном режиме. Соответствующую задачу ставил губернатор Роман Бусаргин. Специалисты провели необходимые ремонтные работы оборудования, связанного с подачей кислорода", - говорится в Telegram-канале областного минздрава.

https://ria.ru/20250320/engels-2006107793.html

саратовская область

энгельс

энгельсский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратовская область, энгельс, энгельсский район, роман бусаргин