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Бабушкина распорядилась создать "Аллею славы" в свердловском Богдановиче - РИА Новости, 20.03.2025
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Свердловская область
 
12:49 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/bogdanovich-2006166315.html
Бабушкина распорядилась создать "Аллею славы" в свердловском Богдановиче
Бабушкина распорядилась создать "Аллею славы" в свердловском Богдановиче - РИА Новости, 20.03.2025
Бабушкина распорядилась создать "Аллею славы" в свердловском Богдановиче
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в ходе рабочей поездки в Богданович встретилась с семьями участников СВО, после... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:49:00+03:00
2025-03-20T12:49:00+03:00
свердловская область
богданович
людмила бабушкина
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в ходе рабочей поездки в Богданович встретилась с семьями участников СВО, после которой распорядилась создать там "Аллею славы", сообщает пресс-служба регионального парламента. "Ваши близкие – мужественные и сильные люди, настоящие патриоты, которые встали на защиту Родины. В этом есть и ваша заслуга. Давайте обсудим, как вы живете, что вас волнует. Возможно, в будущем по итогам этого разговора внесем какие-то изменения в региональное законодательство, чтобы вы чувствовали всеобъемлющую поддержку государства", – обратилась к участникам встречи Бабушкина. Круг самых популярных запросов от родных и военнослужащих обозначила социальный координатор фонда "Защитники Отечества" в Богдановиче, мама погибшего на СВО бойца Тамара Булыгина. Она рассказала, что чаще всего обращаются по вопросам выплат, пособий, льгот, оказания медицинской помощи, реабилитации и социализации. Кроме того, Марина Круглова, потерявшая на СВО сына Дмитрия, рассказала, что страдает от диабета и, несмотря на то, что ей положены бесплатные лекарства, не может их получить. Бабушкина для решения вопросов с медицинским обслуживанием сразу после встречи отправилась в Центральную районную больницу Богдановича. Все запросы, в том числе по медицинской реабилитации бойцов, она передала руководству медучреждения и попросила главу города Олега Нейфельда взять под контроль их решение и в целом вопросы семей участников СВО. Родственники погибших обозначили, что для них сейчас самое важное – сохранение памяти об их родных, но в городе нет специального места для захоронения героев спецоперации. Председатель регионального парламента поручила главе в ближайшее время определить место для создания "Аллеи славы", где будут увековечены имена погибших. "Такая практика в других городах есть", – сказала Бабушкина. С 2022 года свердловскими парламентариями принят 21 региональный закон, направленный на поддержку участников специальной военной операции и их семей. В частности, речь идет об освобождении от уплаты транспортного налога и затрат на газификацию, о возможности получить социальную выплату на приобретение земельного участка, о предоставлении детям из семей участников СВО в приоритетном порядке путевок в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря Свердловской области и Черноморского побережья, предоставление детям бойцов бесплатного горячего питания, обеспечения одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем (для обучающихся в учреждениях среднего профобразования по программам подготовки рабочих и служащих), либо на выбор денежной компенсацией (47 тысяч рублей).
https://ria.ru/20250314/sotrudnichestvo-2005056640.html
https://ria.ru/20250314/babushkina-2004925610.html
https://ria.ru/20250306/babushkina-2003472195.html
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богданович, людмила бабушкина
Свердловская область , Богданович, Людмила Бабушкина
Бабушкина распорядилась создать "Аллею славы" в свердловском Богдановиче

Председатель Бабушкина распорядилась создать "Аллею славы" в Богдановиче

© Фото : пресс-служба Заксобрания Свердловской областиПредседатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина во время встречи с семьями участников СВО в Богдановиче
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина во время встречи с семьями участников СВО в Богдановиче - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : пресс-служба Заксобрания Свердловской области
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина во время встречи с семьями участников СВО в Богдановиче
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в ходе рабочей поездки в Богданович встретилась с семьями участников СВО, после которой распорядилась создать там "Аллею славы", сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Ваши близкие – мужественные и сильные люди, настоящие патриоты, которые встали на защиту Родины. В этом есть и ваша заслуга. Давайте обсудим, как вы живете, что вас волнует. Возможно, в будущем по итогам этого разговора внесем какие-то изменения в региональное законодательство, чтобы вы чувствовали всеобъемлющую поддержку государства", – обратилась к участникам встречи Бабушкина.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина обсудила с генеральным консулом Кыргызской Республики в Екатеринбурге Максатом Тентимишовым расширение сотрудничества - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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14 марта, 17:20
Круг самых популярных запросов от родных и военнослужащих обозначила социальный координатор фонда "Защитники Отечества" в Богдановиче, мама погибшего на СВО бойца Тамара Булыгина. Она рассказала, что чаще всего обращаются по вопросам выплат, пособий, льгот, оказания медицинской помощи, реабилитации и социализации.
Кроме того, Марина Круглова, потерявшая на СВО сына Дмитрия, рассказала, что страдает от диабета и, несмотря на то, что ей положены бесплатные лекарства, не может их получить.
Бабушкина для решения вопросов с медицинским обслуживанием сразу после встречи отправилась в Центральную районную больницу Богдановича. Все запросы, в том числе по медицинской реабилитации бойцов, она передала руководству медучреждения и попросила главу города Олега Нейфельда взять под контроль их решение и в целом вопросы семей участников СВО.
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Родственники погибших обозначили, что для них сейчас самое важное – сохранение памяти об их родных, но в городе нет специального места для захоронения героев спецоперации. Председатель регионального парламента поручила главе в ближайшее время определить место для создания "Аллеи славы", где будут увековечены имена погибших.
"Такая практика в других городах есть", – сказала Бабушкина.
С 2022 года свердловскими парламентариями принят 21 региональный закон, направленный на поддержку участников специальной военной операции и их семей. В частности, речь идет об освобождении от уплаты транспортного налога и затрат на газификацию, о возможности получить социальную выплату на приобретение земельного участка, о предоставлении детям из семей участников СВО в приоритетном порядке путевок в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря Свердловской области и Черноморского побережья, предоставление детям бойцов бесплатного горячего питания, обеспечения одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем (для обучающихся в учреждениях среднего профобразования по программам подготовки рабочих и служащих), либо на выбор денежной компенсацией (47 тысяч рублей).
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Свердловская областьБогдановичЛюдмила Бабушкина
 
 
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