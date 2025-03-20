https://ria.ru/20250320/bogdanovich-2006166315.html

Бабушкина распорядилась создать "Аллею славы" в свердловском Богдановиче

Бабушкина распорядилась создать "Аллею славы" в свердловском Богдановиче - РИА Новости, 20.03.2025

Бабушкина распорядилась создать "Аллею славы" в свердловском Богдановиче

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в ходе рабочей поездки в Богданович встретилась с семьями участников СВО, после... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:49:00+03:00

2025-03-20T12:49:00+03:00

2025-03-20T12:49:00+03:00

свердловская область

богданович

людмила бабушкина

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в ходе рабочей поездки в Богданович встретилась с семьями участников СВО, после которой распорядилась создать там "Аллею славы", сообщает пресс-служба регионального парламента. "Ваши близкие – мужественные и сильные люди, настоящие патриоты, которые встали на защиту Родины. В этом есть и ваша заслуга. Давайте обсудим, как вы живете, что вас волнует. Возможно, в будущем по итогам этого разговора внесем какие-то изменения в региональное законодательство, чтобы вы чувствовали всеобъемлющую поддержку государства", – обратилась к участникам встречи Бабушкина. Круг самых популярных запросов от родных и военнослужащих обозначила социальный координатор фонда "Защитники Отечества" в Богдановиче, мама погибшего на СВО бойца Тамара Булыгина. Она рассказала, что чаще всего обращаются по вопросам выплат, пособий, льгот, оказания медицинской помощи, реабилитации и социализации. Кроме того, Марина Круглова, потерявшая на СВО сына Дмитрия, рассказала, что страдает от диабета и, несмотря на то, что ей положены бесплатные лекарства, не может их получить. Бабушкина для решения вопросов с медицинским обслуживанием сразу после встречи отправилась в Центральную районную больницу Богдановича. Все запросы, в том числе по медицинской реабилитации бойцов, она передала руководству медучреждения и попросила главу города Олега Нейфельда взять под контроль их решение и в целом вопросы семей участников СВО. Родственники погибших обозначили, что для них сейчас самое важное – сохранение памяти об их родных, но в городе нет специального места для захоронения героев спецоперации. Председатель регионального парламента поручила главе в ближайшее время определить место для создания "Аллеи славы", где будут увековечены имена погибших. "Такая практика в других городах есть", – сказала Бабушкина. С 2022 года свердловскими парламентариями принят 21 региональный закон, направленный на поддержку участников специальной военной операции и их семей. В частности, речь идет об освобождении от уплаты транспортного налога и затрат на газификацию, о возможности получить социальную выплату на приобретение земельного участка, о предоставлении детям из семей участников СВО в приоритетном порядке путевок в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря Свердловской области и Черноморского побережья, предоставление детям бойцов бесплатного горячего питания, обеспечения одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем (для обучающихся в учреждениях среднего профобразования по программам подготовки рабочих и служащих), либо на выбор денежной компенсацией (47 тысяч рублей).

https://ria.ru/20250314/sotrudnichestvo-2005056640.html

https://ria.ru/20250314/babushkina-2004925610.html

https://ria.ru/20250306/babushkina-2003472195.html

богданович

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

богданович, людмила бабушкина