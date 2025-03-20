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ПВО ночью уничтожила 132 украинских беспилотника над территорией России - РИА Новости, 20.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 20.03.2025 (обновлено: 16:59 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/bespilotniki-2006105483.html
ПВО ночью уничтожила 132 украинских беспилотника над территорией России
ПВО ночью уничтожила 132 украинских беспилотника над территорией России - РИА Новости, 20.03.2025
ПВО ночью уничтожила 132 украинских беспилотника над территорией России
Средства ПВО за ночь ликвидировали 132 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T07:04:00+03:00
2025-03-20T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
саратовская область
воронежская область
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Средства ПВО за ночь ликвидировали 132 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата&quot;, — уточнили в ведомстве.Военные сбили:В результате атаки БПЛА на Саратовскую область частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадали два человека, также есть повреждения в частном доме, двух детсадах и школе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250318/sudzha-2005484943.html
https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006101136.html
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саратовская область
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безопасность, россия, саратовская область, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Саратовская область, Воронежская область
ПВО ночью уничтожила 132 украинских беспилотника над территорией России

Минобороны: силы ПВО уничтожили 132 БПЛА ВСУ над территорией России

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Средства ПВО за ночь ликвидировали 132 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата", — уточнили в ведомстве.

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18 марта, 08:00
Военные сбили:
  • 54 беспилотника — над Саратовской областью;
  • 40 БПЛА — над территорией Воронежской области;
  • 22 дрона — над Белгородской областью;
  • девять беспилотников — над Ростовской областью;
  • по три БПЛА — над территориями Курской области и Республики Крым.
  • один дрон — над Липецкой областью.
В результате атаки БПЛА на Саратовскую область частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадали два человека, также есть повреждения в частном доме, двух детсадах и школе.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСаратовская областьВоронежская область
 
 
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