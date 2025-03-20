https://ria.ru/20250320/bespilotniki-2006105483.html
ПВО ночью уничтожила 132 украинских беспилотника над территорией России
ПВО ночью уничтожила 132 украинских беспилотника над территорией России - РИА Новости, 20.03.2025
ПВО ночью уничтожила 132 украинских беспилотника над территорией России
Средства ПВО за ночь ликвидировали 132 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T07:04:00+03:00
2025-03-20T07:04:00+03:00
2025-03-20T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Средства ПВО за ночь ликвидировали 132 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата", — уточнили в ведомстве.Военные сбили:В результате атаки БПЛА на Саратовскую область частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадали два человека, также есть повреждения в частном доме, двух детсадах и школе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250318/sudzha-2005484943.html
https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006101136.html
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безопасность, россия, саратовская область, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Саратовская область, Воронежская область
ПВО ночью уничтожила 132 украинских беспилотника над территорией России
Минобороны: силы ПВО уничтожили 132 БПЛА ВСУ над территорией России