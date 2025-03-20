https://ria.ru/20250320/bespilotniki-2006105483.html

ПВО ночью уничтожила 132 украинских беспилотника над территорией России

ПВО ночью уничтожила 132 украинских беспилотника над территорией России - РИА Новости, 20.03.2025

ПВО ночью уничтожила 132 украинских беспилотника над территорией России

Средства ПВО за ночь ликвидировали 132 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T07:04:00+03:00

2025-03-20T07:04:00+03:00

2025-03-20T16:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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саратовская область

воронежская область

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Средства ПВО за ночь ликвидировали 132 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата", — уточнили в ведомстве.Военные сбили:В результате атаки БПЛА на Саратовскую область частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадали два человека, также есть повреждения в частном доме, двух детсадах и школе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250318/sudzha-2005484943.html

https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006101136.html

россия

саратовская область

воронежская область

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безопасность, россия, саратовская область, воронежская область