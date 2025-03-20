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При атаке БПЛА в Энгельсе в двух детских садах и школе выбило окна
При атаке БПЛА в Энгельсе в двух детских садах и школе выбило окна - РИА Новости, 20.03.2025
При атаке БПЛА в Энгельсе в двух детских садах и школе выбило окна
В Энгельсе в Саратовской области в результате атаки БПЛА частично выбило окна в двух детских садах и школе, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T06:43:00+03:00
2025-03-20T06:43:00+03:00
2025-03-20T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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энгельс
саратовская область
роман бусаргин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В Энгельсе в Саратовской области в результате атаки БПЛА частично выбило окна в двух детских садах и школе, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Он также сообщил, что занятия в четверг в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме. "В результате атаки БПЛА в Энгельсе также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Детей в учреждениях в этот момент не было. Среди сотрудников пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Роман Бусаргин
При атаке БПЛА в Энгельсе в двух детских садах и школе выбило окна
Бусаргин: при атаке БПЛА в Энгельсе в двух детских садах и школе выбило окна