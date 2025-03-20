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В результате атаки БПЛА в Энгельсе повреждена больница
В результате атаки БПЛА в Энгельсе повреждена больница - РИА Новости, 20.03.2025
В результате атаки БПЛА в Энгельсе повреждена больница
В результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе в Саратовской области, пострадала женщина, также есть повреждения в частном доме, сообщил в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T05:41:00+03:00
2025-03-20T05:41:00+03:00
2025-03-20T05:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
энгельс
происшествия
саратовская область
роман бусаргин
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе в Саратовской области, пострадала женщина, также есть повреждения в частном доме, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин."В результате атаки БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице №1. Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он.Губернатор добавил, что при падении обломков БПЛА поврежден частный дом в районе Соколовой горы, пострадавших нет.Также сообщается об отражении средствами ПВО атаки беспилотников в Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250320/slyusar-2006102240.html
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энгельс, происшествия, саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Энгельс, Происшествия, Саратовская область, Роман Бусаргин
В результате атаки БПЛА в Энгельсе повреждена больница
Бусаргин: в результате атаки БПЛА в Энгельсе пострадала женщина