https://ria.ru/20250320/bespilotniki-2006102355.html

В результате атаки БПЛА в Энгельсе повреждена больница

В результате атаки БПЛА в Энгельсе повреждена больница - РИА Новости, 20.03.2025

В результате атаки БПЛА в Энгельсе повреждена больница

В результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе в Саратовской области, пострадала женщина, также есть повреждения в частном доме, сообщил в... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T05:41:00+03:00

2025-03-20T05:41:00+03:00

2025-03-20T05:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

энгельс

происшествия

саратовская область

роман бусаргин

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе в Саратовской области, пострадала женщина, также есть повреждения в частном доме, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин."В результате атаки БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице №1. Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он.Губернатор добавил, что при падении обломков БПЛА поврежден частный дом в районе Соколовой горы, пострадавших нет.Также сообщается об отражении средствами ПВО атаки беспилотников в Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250320/slyusar-2006102240.html

энгельс

саратовская область

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энгельс, происшествия, саратовская область, роман бусаргин