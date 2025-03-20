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При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 20.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 20.03.2025 (обновлено: 20:32 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/bespilotnik-2006311270.html
При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погиб человек
При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 20.03.2025
При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погиб человек
Украинский беспилотник атаковал транспорт на автодороге в Васильевском районе Запорожской области, погиб мирный житель, сообщил в Telegram-канале замгубернатора РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:54:00+03:00
2025-03-20T20:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
токмак
алексеевка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал транспорт на автодороге в Васильевском районе Запорожской области, погиб мирный житель, сообщил в Telegram-канале замгубернатора региона Антон Тицкий."Погиб мирный житель в результате атаки украинского беспилотника по транспорту, который передвигался по автодороге "Широкое-Токмак" в Васильевском районе", - сообщил Тицкий.Также в Васильевке атаке подвергся нежилой частный дом, повреждены оконные проёмы, фасад и кровля. В Пологах в четверг атаке вражеского беспилотника подвергся частный дом и гражданский автомобиль. В Токмаке и в сёлах Алексеевка и Смирново Куйбышевского района фиксировались взрывы, атаки противника отражены силами ПВО.Кроме того, противник в течение дня дважды обстрелял Каменку-Днепровскую артиллерией. Повреждены фасад, остекление окон, кровля и забор частного домовладения. Пострадавших нет, возгорание не произошло, сообщил он.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
запорожская область
токмак
алексеевка
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, токмак, алексеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Токмак, Алексеевка
При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погиб человек

Дрон ВСУ атаковал транспорт на дороге в Запорожской области, погиб мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал транспорт на автодороге в Васильевском районе Запорожской области, погиб мирный житель, сообщил в Telegram-канале замгубернатора региона Антон Тицкий.
«
"Погиб мирный житель в результате атаки украинского беспилотника по транспорту, который передвигался по автодороге "Широкое-Токмак" в Васильевском районе", - сообщил Тицкий.
Также в Васильевке атаке подвергся нежилой частный дом, повреждены оконные проёмы, фасад и кровля. В Пологах в четверг атаке вражеского беспилотника подвергся частный дом и гражданский автомобиль. В Токмаке и в сёлах Алексеевка и Смирново Куйбышевского района фиксировались взрывы, атаки противника отражены силами ПВО.
Кроме того, противник в течение дня дважды обстрелял Каменку-Днепровскую артиллерией. Повреждены фасад, остекление окон, кровля и забор частного домовладения. Пострадавших нет, возгорание не произошло, сообщил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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11 марта, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныТокмакАлексеевка
 
 
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