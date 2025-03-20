https://ria.ru/20250320/bespilotnik-2006311270.html

При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погиб человек

При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 20.03.2025

При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погиб человек

Украинский беспилотник атаковал транспорт на автодороге в Васильевском районе Запорожской области, погиб мирный житель, сообщил в Telegram-канале замгубернатора РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T19:54:00+03:00

2025-03-20T19:54:00+03:00

2025-03-20T20:32:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал транспорт на автодороге в Васильевском районе Запорожской области, погиб мирный житель, сообщил в Telegram-канале замгубернатора региона Антон Тицкий."Погиб мирный житель в результате атаки украинского беспилотника по транспорту, который передвигался по автодороге "Широкое-Токмак" в Васильевском районе", - сообщил Тицкий.Также в Васильевке атаке подвергся нежилой частный дом, повреждены оконные проёмы, фасад и кровля. В Пологах в четверг атаке вражеского беспилотника подвергся частный дом и гражданский автомобиль. В Токмаке и в сёлах Алексеевка и Смирново Куйбышевского района фиксировались взрывы, атаки противника отражены силами ПВО.Кроме того, противник в течение дня дважды обстрелял Каменку-Днепровскую артиллерией. Повреждены фасад, остекление окон, кровля и забор частного домовладения. Пострадавших нет, возгорание не произошло, сообщил он.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

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токмак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, токмак, алексеевка