https://ria.ru/20250320/bespilotnik-2006311270.html
При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погиб человек
При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 20.03.2025
При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погиб человек
Украинский беспилотник атаковал транспорт на автодороге в Васильевском районе Запорожской области, погиб мирный житель, сообщил в Telegram-канале замгубернатора РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:54:00+03:00
2025-03-20T19:54:00+03:00
2025-03-20T20:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал транспорт на автодороге в Васильевском районе Запорожской области, погиб мирный житель, сообщил в Telegram-канале замгубернатора региона Антон Тицкий."Погиб мирный житель в результате атаки украинского беспилотника по транспорту, который передвигался по автодороге "Широкое-Токмак" в Васильевском районе", - сообщил Тицкий.Также в Васильевке атаке подвергся нежилой частный дом, повреждены оконные проёмы, фасад и кровля. В Пологах в четверг атаке вражеского беспилотника подвергся частный дом и гражданский автомобиль. В Токмаке и в сёлах Алексеевка и Смирново Куйбышевского района фиксировались взрывы, атаки противника отражены силами ПВО.Кроме того, противник в течение дня дважды обстрелял Каменку-Днепровскую артиллерией. Повреждены фасад, остекление окон, кровля и забор частного домовладения. Пострадавших нет, возгорание не произошло, сообщил он.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, токмак, алексеевка
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При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погиб человек
Дрон ВСУ атаковал транспорт на дороге в Запорожской области, погиб мирный житель