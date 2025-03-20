https://ria.ru/20250320/belousov-2006158456.html
Белоусов проверил развитие инфраструктуры Каспийской флотилии
Белоусов проверил развитие инфраструктуры Каспийской флотилии - РИА Новости, 20.03.2025
Белоусов проверил развитие инфраструктуры Каспийской флотилии
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил развитие инфраструктуры и боевую подготовку Каспийской флотилии в ходе рабочей поездки в Дагестан, сообщили в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:11:00+03:00
2025-03-20T12:11:00+03:00
2025-03-20T13:02:00+03:00
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каспийская флотилия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил развитие инфраструктуры и боевую подготовку Каспийской флотилии в ходе рабочей поездки в Дагестан, сообщили в министерстве. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал развитие инфраструктуры Каспийской флотилии в рамках рабочей поездки в Республику Дагестан", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе совещания министр заслушал доклады главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева и командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Олега Зверева по вопросам организации боевой подготовки военнослужащих флотилии, обустройстве инфраструктуры пункта базирования кораблей и вводу в строй новых объектов причального фронта. "В настоящее время в Каспийске продолжается возведение комплекса новых гидротехнических сооружений, в том числе северный и южный оградительные молы общей протяженностью более двух километров, причалы и береговая инфраструктура для эффективного обеспечения стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов", - сообщили в министерстве. Министру обороны также доложили, что отдельное внимание уделяется решению вопросов социального обеспечения военнослужащих и членов их семей, том числе предоставления служебного жилья. Белоусов указал представителям Военно-строительного комплекса МО РФ на необходимость скорейшего ввода объектов в строй с учетом актуальности задач стоящих перед флотилией. "Мы сейчас возьмем этот объект на особый контроль, чтобы все было оформлено надлежащим образом. Будем этот объект достраивать", - отметил Белоусов в ходе инспекции строительства нового здания штаба Каспийской флотилии. Представитель Военно-строительного комплекса МО РФ, в свою очередь, доложил министру о ходе работ по строительству основных объектов пункта базирования, а также отметил, что завершается строительство гарнизонного госпиталя на 150 койко-мест, который планируется сдать уже в мае. Кроме того, в учебно-тренировочном комплексе отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Белоусову доложили об организации подготовки боевых пловцов, методиках тренировок и оснащении центра необходимым оборудованием для выполнения специальных задач под водой и в прибрежной зоне. В завершение работы глава Минобороны РФ вручил военнослужащим отличившимся при выполнении задач в зоне специальной военной операции государственные награды, добавили в ведомстве.
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https://ria.ru/20241115/moiseev-1983867272.html
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безопасность, россия, каспийск, андрей белоусов, каспийская флотилия
Безопасность, Россия, Каспийск, Андрей Белоусов, Каспийская флотилия
Белоусов проверил развитие инфраструктуры Каспийской флотилии
Министр обороны Белоусов проверил развитие инфраструктуры Каспийской флотилии
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил развитие инфраструктуры и боевую подготовку Каспийской флотилии в ходе рабочей поездки в Дагестан, сообщили в министерстве
.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов
проинспектировал развитие инфраструктуры Каспийской флотилии
в рамках рабочей поездки в Республику Дагестан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе совещания министр заслушал доклады главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева и командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Олега Зверева по вопросам организации боевой подготовки военнослужащих флотилии, обустройстве инфраструктуры пункта базирования кораблей и вводу в строй новых объектов причального фронта.
"В настоящее время в Каспийске
продолжается возведение комплекса новых гидротехнических сооружений, в том числе северный и южный оградительные молы общей протяженностью более двух километров, причалы и береговая инфраструктура для эффективного обеспечения стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов", - сообщили в министерстве.
Министру обороны также доложили, что отдельное внимание уделяется решению вопросов социального обеспечения военнослужащих и членов их семей, том числе предоставления служебного жилья. Белоусов указал представителям Военно-строительного комплекса МО РФ
на необходимость скорейшего ввода объектов в строй с учетом актуальности задач стоящих перед флотилией.
"Мы сейчас возьмем этот объект на особый контроль, чтобы все было оформлено надлежащим образом. Будем этот объект достраивать", - отметил Белоусов в ходе инспекции строительства нового здания штаба Каспийской флотилии.
Представитель Военно-строительного комплекса МО РФ, в свою очередь, доложил министру о ходе работ по строительству основных объектов пункта базирования, а также отметил, что завершается строительство гарнизонного госпиталя на 150 койко-мест, который планируется сдать уже в мае.
Кроме того, в учебно-тренировочном комплексе отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Белоусову доложили об организации подготовки боевых пловцов, методиках тренировок и оснащении центра необходимым оборудованием для выполнения специальных задач под водой и в прибрежной зоне.
В завершение работы глава Минобороны РФ вручил военнослужащим отличившимся при выполнении задач в зоне специальной военной операции государственные награды, добавили в ведомстве.