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Белоусов рассказал о важности обновления подводного флота - РИА Новости, 20.03.2025
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00:48 20.03.2025 (обновлено: 01:16 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/belousov-2006088484.html
Белоусов рассказал о важности обновления подводного флота
Белоусов рассказал о важности обновления подводного флота - РИА Новости, 20.03.2025
Белоусов рассказал о важности обновления подводного флота
Качественное обновление подводного флота России и мастерство личного состава позволят отражать любое военно-политическое давление извне, заявил глава Минобороны РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T00:48:00+03:00
2025-03-20T01:16:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Качественное обновление подводного флота России и мастерство личного состава позволят отражать любое военно-политическое давление извне, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.Белоусов поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником, который отмечается в России 19 марта. Министр отметил, что подводные силы планомерно развиваются, на вооружение поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта "Борей-А", многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Циркон". Министр обороны также напомнил о применении в ходе СВО крылатых ракет "Калибр", запускаемых с дизельных-электрических подлодок. Белоусов выразил уверенность, что обновление флота и мастерство моряков "позволят и впредь эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, отражать любое военно-политическое давление извне".
https://ria.ru/20250306/belousov-2003472391.html
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безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов рассказал о важности обновления подводного флота

Белоусов: обновление подводного флота позволит сдерживать любое давление извне

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Качественное обновление подводного флота России и мастерство личного состава позволят отражать любое военно-политическое давление извне, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
Белоусов поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником, который отмечается в России 19 марта. Министр отметил, что подводные силы планомерно развиваются, на вооружение поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта "Борей-А", многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Циркон".
Министр обороны также напомнил о применении в ходе СВО крылатых ракет "Калибр", запускаемых с дизельных-электрических подлодок. Белоусов выразил уверенность, что обновление флота и мастерство моряков "позволят и впредь эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, отражать любое военно-политическое давление извне".
Визит Белоусова в ядерный центр в городе Саров - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Белоусов ознакомился с работой ядерного центра в Сарове
6 марта, 18:22
 
БезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
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