https://ria.ru/20250320/belousov-2006088484.html

Белоусов рассказал о важности обновления подводного флота

Белоусов рассказал о важности обновления подводного флота - РИА Новости, 20.03.2025

Белоусов рассказал о важности обновления подводного флота

Качественное обновление подводного флота России и мастерство личного состава позволят отражать любое военно-политическое давление извне, заявил глава Минобороны РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T00:48:00+03:00

2025-03-20T00:48:00+03:00

2025-03-20T01:16:00+03:00

безопасность

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Качественное обновление подводного флота России и мастерство личного состава позволят отражать любое военно-политическое давление извне, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.Белоусов поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником, который отмечается в России 19 марта. Министр отметил, что подводные силы планомерно развиваются, на вооружение поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта "Борей-А", многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Циркон". Министр обороны также напомнил о применении в ходе СВО крылатых ракет "Калибр", запускаемых с дизельных-электрических подлодок. Белоусов выразил уверенность, что обновление флота и мастерство моряков "позволят и впредь эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, отражать любое военно-политическое давление извне".

https://ria.ru/20250306/belousov-2003472391.html

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безопасность, россия, андрей белоусов