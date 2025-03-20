https://ria.ru/20250320/bashkiriya-2006244217.html
Жителя Башкирии обвинили в избиении сожительницы до смерти
Жителя Башкирии обвинили в избиении сожительницы до смерти - РИА Новости, 20.03.2025
Жителя Башкирии обвинили в избиении сожительницы до смерти
Уголовное дело возбуждено в Башкирии после смерти женщины, которую, предположительно, избил сожитель и не разрешал вызвать скорую помощь, сообщили в СУСК РФ по... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:49:00+03:00
2025-03-20T16:49:00+03:00
2025-03-20T16:57:00+03:00
происшествия
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УФА, 20 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Башкирии после смерти женщины, которую, предположительно, избил сожитель и не разрешал вызвать скорую помощь, сообщили в СУСК РФ по региону. "Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУСК России по республике Башкортостан по факту смерти жительницы города Нефтекамска возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - сообщили журналистам в следственном управлении. В ведомстве пояснили, что следователи осмотрели место происшествия, допрашивают очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти и механизма получения телесных повреждений. "По подозрению в причастности к нанесению телесных повреждений, повлекших смерть женщины, задержан сожитель потерпевшей. По результатам комплекса следственных действий и экспертных исследований ситуации будет дана правовая оценка", - добавили в СУСК. Telegram-канал Baza пишет, что мужчина избил сожительницу до разрыва мочевого пузыря и три дня не разрешал вызвать скорую помощь. Отмечается, что женщину госпитализировали в состоянии комы, она скончалась в больнице спустя 10 дней.
https://ria.ru/20250319/delo-2006060836.html
https://ria.ru/20250319/peterburg-2005919005.html
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происшествия, россия, нефтекамск, республика башкортостан
Происшествия, Россия, Нефтекамск, Республика Башкортостан
Жителя Башкирии обвинили в избиении сожительницы до смерти
СК в Башкирии обвинил мужчину в избиении сожительницы до смерти
УФА, 20 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Башкирии после смерти женщины, которую, предположительно, избил сожитель и не разрешал вызвать скорую помощь, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУСК России
по республике Башкортостан по факту смерти жительницы города Нефтекамска
возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - сообщили журналистам в следственном управлении.
В ведомстве пояснили, что следователи осмотрели место происшествия, допрашивают очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти и механизма получения телесных повреждений.
"По подозрению в причастности к нанесению телесных повреждений, повлекших смерть женщины, задержан сожитель потерпевшей. По результатам комплекса следственных действий и экспертных исследований ситуации будет дана правовая оценка", - добавили в СУСК.
Telegram-канал Baza пишет, что мужчина избил сожительницу до разрыва мочевого пузыря и три дня не разрешал вызвать скорую помощь. Отмечается, что женщину госпитализировали в состоянии комы, она скончалась в больнице спустя 10 дней.