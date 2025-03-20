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Муфтий объяснил суть "предсказаний" в "Симпсонах" - РИА Новости, 20.03.2025
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Религия
 
02:01 20.03.2025 (обновлено: 02:07 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/bashkiriya-2006092297.html
Муфтий объяснил суть "предсказаний" в "Симпсонах"
Муфтий объяснил суть "предсказаний" в "Симпсонах" - РИА Новости, 20.03.2025
Муфтий объяснил суть "предсказаний" в "Симпсонах"
Многие важные события, происходящие в мире, сперва показываются в сериалах, кино и мультфильмах, чтобы подготовить людей к их исполнению, один из подобных... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T02:01:00+03:00
2025-03-20T02:07:00+03:00
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религия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Многие важные события, происходящие в мире, сперва показываются в сериалах, кино и мультфильмах, чтобы подготовить людей к их исполнению, один из подобных примеров — мультсериал "Симпсоны", такое мнение высказал в беседе с "Газетой.Ru" глава Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур Биргалин."Сегодня мы все чаще слышим, что мультсериал "Симпсоны" якобы предсказывает будущее. Но давайте задумаемся: может ли быть так, что это просто случайности? Конечно, нет", — отметил Биргалин.Муфтий высказал мнение, что таким образом авторы сериала не предсказывают будущее, а обкатывают на зрителях различные сценарии катаклизмов. Так людей "подготавливают, программируют их восприятие", заявил муфтий."Вся система пропаганды сегодня строится через мемологию — многие важные события, которые происходят в мире, сначала "обкатываются" в кино, сериалах и мультфильмах",— напомнил священнослужитель.По мнению муфтия, это не предсказания, а конкретная работа для формирования определенных смыслов, тестирования реакции общества и его отношения к тому или иному событию. Весь процесс делается силами "закулисных дирижеров", предположил Биргалин.Муфтий также привел в качестве примера американский телесериал "Мадам госсекретарь"."(В сериале — Прим. ред.) описаны события которые с высокой точностью — практически на 90% — совпадают с тем, что мы видим сегодня на Украине. Даже главный противник в сериале носит фамилию Зеленский (на самом деле — Олег Зелинский). Совпадение? Нет. Это заранее выстроенный сценарий", — заявил муфтий Башкирии.По его словам, это не шутливое замечание и случайное совпадение, а серьезный сигнал задуматься и проанализировать события, чтобы прийти к истине."Симпсоны" появились на экранах больше 30 лет, в 1989 году. С тех пор вышло 34 сезона, 740 серий. Сериал часто ловят на "предсказании" будущее: в частности, создатели мультсериала показали президента Трампа, смарт-часы, еду, напечатанную на 3D-принтере."Мадам госсекретарь" или "Государственный секретарь" — американский телевизионный сериал, созданный Барбарой Холл с Теа Леони в главной роли, премьерный показ состоялся на CBS в сезоне 2014—2015 годов. В центре сюжета находится Элизабет Маккорд, недавно назначенная на пост госсекретаря, которая ежедневно сталкивается со сложными ситуациями и ведет глобальные переговоры.Олег Зелинский — персонаж из второго сезона сериала. По сюжету он является украинским националистом, который организует покушение на президента России, что вызывает обострение отношений между Москвой и Вашингтоном.
https://ria.ru/20240724/simpsony-1961612260.html
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Украина, Религия
Муфтий объяснил суть "предсказаний" в "Симпсонах"

Муфтий Башкирии Биргалин: в "Симпсонах" обкатывается реакция людей на катаклизмы

© 20th Century Fox Television, Gracie FilmsКадр из мультсериала "Симпсоны" 2015 года
Кадр из мультсериала Симпсоны 2015 года - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© 20th Century Fox Television, Gracie Films
Кадр из мультсериала "Симпсоны" 2015 года. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Многие важные события, происходящие в мире, сперва показываются в сериалах, кино и мультфильмах, чтобы подготовить людей к их исполнению, один из подобных примеров — мультсериал "Симпсоны", такое мнение высказал в беседе с "Газетой.Ru" глава Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур Биргалин.
"Сегодня мы все чаще слышим, что мультсериал "Симпсоны" якобы предсказывает будущее. Но давайте задумаемся: может ли быть так, что это просто случайности? Конечно, нет", — отметил Биргалин.
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Муфтий высказал мнение, что таким образом авторы сериала не предсказывают будущее, а обкатывают на зрителях различные сценарии катаклизмов. Так людей "подготавливают, программируют их восприятие", заявил муфтий.
"Вся система пропаганды сегодня строится через мемологию — многие важные события, которые происходят в мире, сначала "обкатываются" в кино, сериалах и мультфильмах",— напомнил священнослужитель.
По мнению муфтия, это не предсказания, а конкретная работа для формирования определенных смыслов, тестирования реакции общества и его отношения к тому или иному событию. Весь процесс делается силами "закулисных дирижеров", предположил Биргалин.
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Муфтий также привел в качестве примера американский телесериал "Мадам госсекретарь".
"(В сериале — Прим. ред.) описаны события которые с высокой точностью — практически на 90% — совпадают с тем, что мы видим сегодня на Украине. Даже главный противник в сериале носит фамилию Зеленский (на самом деле — Олег Зелинский). Совпадение? Нет. Это заранее выстроенный сценарий", — заявил муфтий Башкирии.
По его словам, это не шутливое замечание и случайное совпадение, а серьезный сигнал задуматься и проанализировать события, чтобы прийти к истине.
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"Мадам госсекретарь" или "Государственный секретарь" — американский телевизионный сериал, созданный Барбарой Холл с Теа Леони в главной роли, премьерный показ состоялся на CBS в сезоне 2014—2015 годов. В центре сюжета находится Элизабет Маккорд, недавно назначенная на пост госсекретаря, которая ежедневно сталкивается со сложными ситуациями и ведет глобальные переговоры.
Олег Зелинский — персонаж из второго сезона сериала. По сюжету он является украинским националистом, который организует покушение на президента России, что вызывает обострение отношений между Москвой и Вашингтоном.
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