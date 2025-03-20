Экс-замгубернатора Кузбасса получил условный срок за мошенничество
Экс-замгубернатора Кузбасса Балабан получил условный срок за мошенничество
© Фото : предоставлена администрацией Кемеровской области Эдуард Балабан
© Фото : предоставлена администрацией Кемеровской области
Эдуард Балабан . Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 20 мар – РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Кемеровской области Эдуард Балабан осужден на три года условно по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Кемерово.
Как следует из материалов дела, в 2022 году Балабан, утверждая, что обладает связями в правоохранительных органах, получил от делового партнера 7 миллионов рублей за помощь в прекращении уголовного дела. Не имея реальной возможности выполнить обещанное, деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Уточняется, что Балабан в судебном заседании полностью признал вину и возместил причиненный ущерб потерпевшему.
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"Приговором Заводского районного суда г. Кемерово… Балабан Э.Ф. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 3 года, штрафом в доход государства в размере 500 000 рублей", – сообщили в суде.
Руководитель управления капитального строительства Кемеровской области Эдуард Балабан в декабре 2013 года был назначен на должность заместителя губернатора региона по строительству, где проработал до августа 2014 года. После ухода с должности замгубернатора против него завели уголовное дело о присвоении денежных средств, которое, по словам Балабана, было закрыто. В 2018 году он выдвигал свою кандидатуру на должность губернатора Кемеровской области, однако в выборах не участвовал.