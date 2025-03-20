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В Австрии заявили о готовности стать площадкой для переговоров по Украине - РИА Новости, 20.03.2025
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01:29 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/avstriya-2006090267.html
В Австрии заявили о готовности стать площадкой для переговоров по Украине
В Австрии заявили о готовности стать площадкой для переговоров по Украине - РИА Новости, 20.03.2025
В Австрии заявили о готовности стать площадкой для переговоров по Украине
Австрия была бы готова стать площадкой и посредником для мирных переговоров между Россией и Украиной, об этом говорится в сообщении парламента республики со... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T01:29:00+03:00
2025-03-20T01:29:00+03:00
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ВЕНА, 20 мар - РИА Новости. Австрия была бы готова стать площадкой и посредником для мирных переговоров между Россией и Украиной, об этом говорится в сообщении парламента республики со ссылкой на слова министра по европейским делам Клаудии Плакольм. "Назначенный министр по европейским делам Клаудиа Плакольм отчиталась о подготовительном заседании Совета по общим вопросам, на котором она, в частности, подчеркнула готовность Австрии быть площадкой и посредником для мирных переговоров между Россией и Украиной", - говорится в сообщении. Уточняется, что об этом министр заявила в среду в ходе встречи с евродепутатами в главном комитете ЕС. На встрече, помимо Плакольм и евродепутатов присутствовали канцлер Кристиан Штокер и министр иностранных дел республики Беате Майнл-Райзингер. Лидеры стран ЕС вновь соберутся в Брюсселе на саммит. В течение двух дней, 20 и 21 марта, будут обсуждаться ситуация на Украине и на Ближнем Востоке, европейская оборона и конкурентоспособность ЕС.
https://ria.ru/20250320/avstriya-2006087111.html
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в мире, австрия, украина, россия, евросоюз
В мире, Австрия, Украина, Россия, Евросоюз
В Австрии заявили о готовности стать площадкой для переговоров по Украине

Министр Плакольм: Вена готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Австрии.
Флаг Австрии. - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии.. Архивное фото
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ВЕНА, 20 мар - РИА Новости. Австрия была бы готова стать площадкой и посредником для мирных переговоров между Россией и Украиной, об этом говорится в сообщении парламента республики со ссылкой на слова министра по европейским делам Клаудии Плакольм.
"Назначенный министр по европейским делам Клаудиа Плакольм отчиталась о подготовительном заседании Совета по общим вопросам, на котором она, в частности, подчеркнула готовность Австрии быть площадкой и посредником для мирных переговоров между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.
Уточняется, что об этом министр заявила в среду в ходе встречи с евродепутатами в главном комитете ЕС. На встрече, помимо Плакольм и евродепутатов присутствовали канцлер Кристиан Штокер и министр иностранных дел республики Беате Майнл-Райзингер.
Лидеры стран ЕС вновь соберутся в Брюсселе на саммит. В течение двух дней, 20 и 21 марта, будут обсуждаться ситуация на Украине и на Ближнем Востоке, европейская оборона и конкурентоспособность ЕС.
Кристиан Штокер - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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