https://ria.ru/20250320/avstriya-2006090267.html

В Австрии заявили о готовности стать площадкой для переговоров по Украине

В Австрии заявили о готовности стать площадкой для переговоров по Украине - РИА Новости, 20.03.2025

В Австрии заявили о готовности стать площадкой для переговоров по Украине

Австрия была бы готова стать площадкой и посредником для мирных переговоров между Россией и Украиной, об этом говорится в сообщении парламента республики со... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T01:29:00+03:00

2025-03-20T01:29:00+03:00

2025-03-20T01:29:00+03:00

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ВЕНА, 20 мар - РИА Новости. Австрия была бы готова стать площадкой и посредником для мирных переговоров между Россией и Украиной, об этом говорится в сообщении парламента республики со ссылкой на слова министра по европейским делам Клаудии Плакольм. "Назначенный министр по европейским делам Клаудиа Плакольм отчиталась о подготовительном заседании Совета по общим вопросам, на котором она, в частности, подчеркнула готовность Австрии быть площадкой и посредником для мирных переговоров между Россией и Украиной", - говорится в сообщении. Уточняется, что об этом министр заявила в среду в ходе встречи с евродепутатами в главном комитете ЕС. На встрече, помимо Плакольм и евродепутатов присутствовали канцлер Кристиан Штокер и министр иностранных дел республики Беате Майнл-Райзингер. Лидеры стран ЕС вновь соберутся в Брюсселе на саммит. В течение двух дней, 20 и 21 марта, будут обсуждаться ситуация на Украине и на Ближнем Востоке, европейская оборона и конкурентоспособность ЕС.

https://ria.ru/20250320/avstriya-2006087111.html

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в мире, австрия, украина, россия, евросоюз