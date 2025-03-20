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СМИ: канцлер нейтральной Австрии поддерживает новую оборонную стратегию ЕС - РИА Новости, 20.03.2025
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00:20 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/avstriya-2006087111.html
СМИ: канцлер нейтральной Австрии поддерживает новую оборонную стратегию ЕС
СМИ: канцлер нейтральной Австрии поддерживает новую оборонную стратегию ЕС - РИА Новости, 20.03.2025
СМИ: канцлер нейтральной Австрии поддерживает новую оборонную стратегию ЕС
Нейтральная Австрия приветствует представленные Комиссией Евросоюза предложения по оборонной стратегии ЕС, сообщила австрийская газета Kleine Zeitung со ссылкой РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T00:20:00+03:00
2025-03-20T00:20:00+03:00
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ВЕНА, 20 мар - РИА Новости. Нейтральная Австрия приветствует представленные Комиссией Евросоюза предложения по оборонной стратегии ЕС, сообщила австрийская газета Kleine Zeitung со ссылкой на слова канцлера республики Кристиана Штокера. Ранее Европейская комиссия представила свою оборонную стратегию "Готовность 2030", которая предусматривает значительное увеличение расходов на оборону, развитие оборонной промышленности, военную помощь Украине, а также достижение военной мобильности ЕС. Как отмечает издание, Штокер сообщил в среду в главном комитете парламента ЕС, что Австрия приветствует представленные Комиссией ЕС предложения по вооружению Европы. В ближайшие дни будет изучено, какое влияние это окажет на Австрию и как республика будет с этим обходиться, уточнил он. Штокер также отметил, что в ЕС наступил "поворотный момент". "Мир становится все более опасным, и каждая страна в Европе также нуждается в надежной защите", - приводит газета слова канцлера. По его словам, это касается и Австрии, поэтому "активное участие в общей политике безопасности и обороны отвечает интересам республики, если она хочет достичь наивысшего уровня безопасности". При этом, как уточнил канцлер, Австрия хочет делать это на основе своего нейтралитета. По его словам, было бы опасным заблуждением полагать, "что нейтралитет сам по себе может гарантировать безопасность, не имея возможности защитить страну". В этой связи, по мнению канцлера, необходимо использовать открывающиеся возможности.
https://ria.ru/20250318/nato-2005629170.html
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в мире, австрия, европа, украина, евросоюз
В мире, Австрия, Европа, Украина, Евросоюз
СМИ: канцлер нейтральной Австрии поддерживает новую оборонную стратегию ЕС

Kleine Zeitung: канцлер Австрии Штокер поддерживает новую оборонную стратегию ЕС

© AP Photo / Denes ErdosКристиан Штокер
Кристиан Штокер - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Кристиан Штокер. Архивное фото
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ВЕНА, 20 мар - РИА Новости. Нейтральная Австрия приветствует представленные Комиссией Евросоюза предложения по оборонной стратегии ЕС, сообщила австрийская газета Kleine Zeitung со ссылкой на слова канцлера республики Кристиана Штокера.
Ранее Европейская комиссия представила свою оборонную стратегию "Готовность 2030", которая предусматривает значительное увеличение расходов на оборону, развитие оборонной промышленности, военную помощь Украине, а также достижение военной мобильности ЕС.
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Как отмечает издание, Штокер сообщил в среду в главном комитете парламента ЕС, что Австрия приветствует представленные Комиссией ЕС предложения по вооружению Европы. В ближайшие дни будет изучено, какое влияние это окажет на Австрию и как республика будет с этим обходиться, уточнил он.
Штокер также отметил, что в ЕС наступил "поворотный момент".
"Мир становится все более опасным, и каждая страна в Европе также нуждается в надежной защите", - приводит газета слова канцлера. По его словам, это касается и Австрии, поэтому "активное участие в общей политике безопасности и обороны отвечает интересам республики, если она хочет достичь наивысшего уровня безопасности".
При этом, как уточнил канцлер, Австрия хочет делать это на основе своего нейтралитета. По его словам, было бы опасным заблуждением полагать, "что нейтралитет сам по себе может гарантировать безопасность, не имея возможности защитить страну". В этой связи, по мнению канцлера, необходимо использовать открывающиеся возможности.
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