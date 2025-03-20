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"Авито" организовал поездку мебельных производителей из России на CIFF-2025 - РИА Новости, 20.03.2025
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09:00 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/avito-2006055066.html
"Авито" организовал поездку мебельных производителей из России на CIFF-2025
"Авито" организовал поездку мебельных производителей из России на CIFF-2025 - РИА Новости, 20.03.2025
"Авито" организовал поездку мебельных производителей из России на CIFF-2025
Сервис "Авито" организовал поездку для российских мебельных производителей на выставку China International Furniture Fair (CIFF) 2025, которая проходит с 18 по... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T09:00:00+03:00
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авито
мебель
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Сервис "Авито" организовал поездку для российских мебельных производителей на выставку China International Furniture Fair (CIFF) 2025, которая проходит с 18 по 21 марта в китайском Гуанчжоу, сообщает пресс-служба платформы.Производители смогут ознакомиться с последними достижениями в области дизайна и производства мебели, понять текущие тренды в отрасли, а также получат возможность встретиться с потенциальными клиентами, дистрибьюторами и партнерами из Китая и других стран. Также гости выставки во время поездки посетят местные мебельные фабрики, а также магазины Ikea и JSBW.Розыгрыш поездки в Гуанчжоу состоялся на платформе "Авито" в рамках проекта "Мебельный путь в Китай"."Ежемесячно более 22 миллионов человек ищут для себя предметы мебели и интерьера на “Авито”, а количество объявлений в разделе ежемесячно превышает 25 миллионов. Кроме того, доля новых товаров в категории “Мебель” составляет 83%. Поездка на CIFF 2025 — это не просто шанс увидеть последние достижения в дизайне и производстве мебели, но и возможность наладить важные связи с потенциальными партнерами и клиентами. Участие в таком значимом событии поможет нашим производителям не только расширить свои горизонты, но и внести вклад в развитие мебельной отрасли в России", — приводит пресс-служба слова руководителя категории "Мебель и Интерьер" в Авито Никиты Ткачева.В 2024 году "Авито" провел собственную премию "Мебель года". Она была призвана объединить производителей, дизайнеров и мастеров в области производства мебели и декора, а также показать лучших отечественных производителей, особенно небольшие и молодые компании.
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россия, авито, мебель, китай
Россия, Авито, Мебель, Китай
"Авито" организовал поездку мебельных производителей из России на CIFF-2025

Российские мебельные производители поехали на CIFF-2025 благодаря "Авито"

© Фото : пресс-служба "Авито"CIFF-2025
CIFF-2025 - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : пресс-служба "Авито"
CIFF-2025
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Сервис "Авито" организовал поездку для российских мебельных производителей на выставку China International Furniture Fair (CIFF) 2025, которая проходит с 18 по 21 марта в китайском Гуанчжоу, сообщает пресс-служба платформы.
Производители смогут ознакомиться с последними достижениями в области дизайна и производства мебели, понять текущие тренды в отрасли, а также получат возможность встретиться с потенциальными клиентами, дистрибьюторами и партнерами из Китая и других стран. Также гости выставки во время поездки посетят местные мебельные фабрики, а также магазины Ikea и JSBW.
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Розыгрыш поездки в Гуанчжоу состоялся на платформе "Авито" в рамках проекта "Мебельный путь в Китай".
"Ежемесячно более 22 миллионов человек ищут для себя предметы мебели и интерьера на “Авито”, а количество объявлений в разделе ежемесячно превышает 25 миллионов. Кроме того, доля новых товаров в категории “Мебель” составляет 83%. Поездка на CIFF 2025 — это не просто шанс увидеть последние достижения в дизайне и производстве мебели, но и возможность наладить важные связи с потенциальными партнерами и клиентами. Участие в таком значимом событии поможет нашим производителям не только расширить свои горизонты, но и внести вклад в развитие мебельной отрасли в России", — приводит пресс-служба слова руководителя категории "Мебель и Интерьер" в Авито Никиты Ткачева.
© Фото : пресс-служба "Авито"Мебельные производители из России на CIFF-2025
Авито организовал поездку мебельных производителей из России на CIFF-2025 - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : пресс-служба "Авито"
Мебельные производители из России на CIFF-2025
В 2024 году "Авито" провел собственную премию "Мебель года". Она была призвана объединить производителей, дизайнеров и мастеров в области производства мебели и декора, а также показать лучших отечественных производителей, особенно небольшие и молодые компании.
 
РоссияАвитоМебельКитай
 
 
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