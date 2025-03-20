https://ria.ru/20250320/ataka-2006225018.html
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб сотрудник Росгвардии
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 20.03.2025
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб сотрудник Росгвардии
Служебный автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ на участке дороги в Краснояружском районе Белгородской области, погиб сотрудник Росгвардии, сообщил... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:32:00+03:00
2025-03-20T15:32:00+03:00
2025-03-20T15:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Служебный автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ на участке дороги в Краснояружском районе Белгородской области, погиб сотрудник Росгвардии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В результате очередной террористической атаки ВСУ погиб сотрудник Росгвардии. На участке автодороги Графовка — Репяховка служебный автомобиль подвергся атаке беспилотника. Погиб сотрудник Росгвардии, который исполнял служебные обязанности, рискуя своей жизнью", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего."Мы никогда не забудем его героизм и самоотверженность и будем чтить его память... Он был удивительным человеком: честным, порядочным, скромным и преданным службе. Человеком, мечтавшим и желавшим развиваться. Заботливым мужем и отцом", - подчеркнул глава области.
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб сотрудник Росгвардии
Гладков: росгвардеец погиб при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области