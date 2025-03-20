Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 20.03.2025 (обновлено: 15:41 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/ataka-2006225018.html
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб сотрудник Росгвардии
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 20.03.2025
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб сотрудник Росгвардии
Служебный автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ на участке дороги в Краснояружском районе Белгородской области, погиб сотрудник Росгвардии, сообщил... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:32:00+03:00
2025-03-20T15:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946869_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_e05cd79c2ac9c874814ee9a013c1366e.jpg
БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Служебный автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ на участке дороги в Краснояружском районе Белгородской области, погиб сотрудник Росгвардии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В результате очередной террористической атаки ВСУ погиб сотрудник Росгвардии. На участке автодороги Графовка — Репяховка служебный автомобиль подвергся атаке беспилотника. Погиб сотрудник Росгвардии, который исполнял служебные обязанности, рискуя своей жизнью", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего."Мы никогда не забудем его героизм и самоотверженность и будем чтить его память... Он был удивительным человеком: честным, порядочным, скромным и преданным службе. Человеком, мечтавшим и желавшим развиваться. Заботливым мужем и отцом", - подчеркнул глава области.
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946869_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_565eb00f91b6162d3fe95bd06087c5df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб сотрудник Росгвардии

Гладков: росгвардеец погиб при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Служебный автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ на участке дороги в Краснояружском районе Белгородской области, погиб сотрудник Росгвардии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В результате очередной террористической атаки ВСУ погиб сотрудник Росгвардии. На участке автодороги Графовка — Репяховка служебный автомобиль подвергся атаке беспилотника. Погиб сотрудник Росгвардии, который исполнял служебные обязанности, рискуя своей жизнью", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
"Мы никогда не забудем его героизм и самоотверженность и будем чтить его память... Он был удивительным человеком: честным, порядочным, скромным и преданным службе. Человеком, мечтавшим и желавшим развиваться. Заботливым мужем и отцом", - подчеркнул глава области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Это за Курск: Россия возьмет под контроль вдвое большую территорию Украины
16 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала