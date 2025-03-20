https://ria.ru/20250320/ataka-2006225018.html

В Белгородской области при атаке беспилотника погиб сотрудник Росгвардии

В Белгородской области при атаке беспилотника погиб сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 20.03.2025

В Белгородской области при атаке беспилотника погиб сотрудник Росгвардии

Служебный автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ на участке дороги в Краснояружском районе Белгородской области, погиб сотрудник Росгвардии, сообщил... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:32:00+03:00

2025-03-20T15:32:00+03:00

2025-03-20T15:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Служебный автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ на участке дороги в Краснояружском районе Белгородской области, погиб сотрудник Росгвардии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В результате очередной террористической атаки ВСУ погиб сотрудник Росгвардии. На участке автодороги Графовка — Репяховка служебный автомобиль подвергся атаке беспилотника. Погиб сотрудник Росгвардии, который исполнял служебные обязанности, рискуя своей жизнью", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего."Мы никогда не забудем его героизм и самоотверженность и будем чтить его память... Он был удивительным человеком: честным, порядочным, скромным и преданным службе. Человеком, мечтавшим и желавшим развиваться. Заботливым мужем и отцом", - подчеркнул глава области.

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, вячеслав гладков