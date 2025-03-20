https://ria.ru/20250320/asha-2006253973.html

Ситуация в челябинской Аше после подтоплений стабилизировалась

Ситуация в челябинской Аше после подтоплений стабилизировалась - РИА Новости, 20.03.2025

Ситуация в челябинской Аше после подтоплений стабилизировалась

Ситуация в городе Аша Челябинской области после подтопления частных жилых домов и приусадебных участков стабильная, проводится откачка воды из подвалов и сушка... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:24:00+03:00

2025-03-20T17:24:00+03:00

2025-03-20T17:24:00+03:00

челябинская область

аша

происшествия

челябинская область

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар – РИА Новости. Ситуация в городе Аша Челябинской области после подтопления частных жилых домов и приусадебных участков стабильная, проводится откачка воды из подвалов и сушка домов, также начались выплаты местных жителям, чье имущество пострадало от паводка, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. Челябинский губернатор Алексей Текслер в четверг работает в Аше, где лично контролирует работу по устранению последствий паводка. Свой визит он начал с осмотра поселка Чапаевский, который первым принял на себя удар стихии. "Сейчас здесь ситуация стабильная, после проведения работ по очистке русла реки вода ушла. Проведена откачка воды из подтопленных подвалов и ведется сушка жилых домов. Для организации работы по предоставлению материальной помощи пострадавшим работают сотрудники министерства социальных отношений Челябинской области", - говорится в сообщении пресс-службы. По словам главы региона, первые выплаты местным жителям уже начали поступать. "Все вопросы с выплатами – решаемые. Если вы здесь фактически проживаете, то проблем с выплатами не будет. По социальным работникам – у кого-то уже были, у кого-то нет, это мы проконтролируем. Все заявления с вашей стороны написаны, и соответствующие выплаты пошли. Первая выплата – единовременная в размере 20 тысяч рублей на человека, а также за порчу, утрату имущества. И далее все зависит от ситуации с домом", - сказал губернатор на встрече с местными жителями. Как рассказал журналистам глава Ашинского муниципального района Вадим Сергеев, 18 марта в районе 5 утра начали поступать сигналы о подтоплении части города Аши в районе Аминовки: сверху пришел потоковый лед, который закупорил русло реки. "Весна в этом году пришла на 20 дней раньше, чем обычно происходит ледоход. Поступающая вода начала перетекать через "Меридиан" (дамба), он долго выдерживал лед, не допуская попадание на территорию города. После чего вода начала заполнять улицы Кирова, Вострикова, сады, и было принято решение – вскрытие двух участков на Тропе здоровья. Вода ушла из жилых домов. "Меридиан" спас город от наводнения", - сказал он. Ранее Сергеев пояснял, что на ряде улиц города введен режим локального ЧС, развернут пункт временного размещения в гостинице Аша, где пострадавшим будет обеспечено проживание, горячее питание и помощь социальных работников. Организована доставка автобусом до пункта временного размещения. Министр общественной безопасности региона Александр Гриб сообщил, что продолжается обследование участков выше по течению, намечены участки для проведения дополнительных взрывных работ. "Проводим работы по установке зарядов взрывчатки для подрыва ледяного затора… Ситуация находится под контролем… Все службы работают в усиленном режиме", - цитирует пресс-служба министерства слова Гриба. По данным правительства региона, для граждан, проживающих по адресам, которые находятся в зоне установленного режима ЧС в Аше, положена единовременная выплата на человека в размере 20 тысяч рублей. Также предусмотрены компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества, владельцам помещений в садах, на ремонт помещений и в случае потери жилья. Кроме того, принято решение о выплатах по технике и дворовым постройкам. Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в результате прохождения воды по старому руслу реки Сим подтопило территории в районе улиц Нелюбина, Уфимская, Кирова, 22-го Партсъезда, Озимина, Толстого, Советская. В результате была оказана помощь в эвакуации 275 гражданам, в том числе 68 детям. Оказались подтопленными 95 частных жилых домов, 173 садовых дома и 329 приусадебных участков. На утро 20 марта остаются подтопленными пять частных жилых дома, 43 садовых дома и 60 приусадебных участков. В ПВР находится 10 человек (взрослые).

https://ria.ru/20250313/zhkh-2004736878.html

https://ria.ru/20250306/territorii-2003372535.html

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аша, происшествия, челябинская область, алексей текслер