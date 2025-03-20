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Швеция готовит элитные войска для противостояния России, пишет WSJ - РИА Новости, 20.03.2025
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21:11 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/arktika-2006322107.html
Швеция готовит элитные войска для противостояния России, пишет WSJ
Швеция готовит элитные войска для противостояния России, пишет WSJ - РИА Новости, 20.03.2025
Швеция готовит элитные войска для противостояния России, пишет WSJ
Швеция готовит элитные войска на севере страны для противостояния России в Арктике, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 20.03.2025
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швеция
россия
арктика
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Швеция готовит элитные войска на севере страны для противостояния России в Арктике, сообщает газета Wall Street Journal. "Для подготовки к подобной конфронтации Швеция обучает новое поколение военных ведению боевых действий в условиях Арктики", - указывает издание. Отмечается, что подготавливаемая на севере Швеции бригада расширяется наиболее активно среди других подразделений армии страны. По данным издания, подготовка шведских военных рассчитана на поддержку сил Финляндии и Норвегии в случае боевых действий на их территории. Издание отмечает, что на севере Швеции также проходят подготовку американские военные. При этом газета подчеркивает, что РФ имеет преимущество над НАТО в Арктике благодаря перезапуску военных баз советского времени. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250228/shvetsiya-2002154242.html
https://ria.ru/20250318/arktika-2005615007.html
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швеция, россия, арктика, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Швеция, Россия, Арктика, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Швеция готовит элитные войска для противостояния России, пишет WSJ

WSJ: Швеция готовит элитные войска для противостояния России в Арктике

© AP Photo / Roman KoksarovШведские военнослужащие
Шведские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
Шведские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Швеция готовит элитные войска на севере страны для противостояния России в Арктике, сообщает газета Wall Street Journal.
"Для подготовки к подобной конфронтации Швеция обучает новое поколение военных ведению боевых действий в условиях Арктики", - указывает издание.
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Отмечается, что подготавливаемая на севере Швеции бригада расширяется наиболее активно среди других подразделений армии страны.
По данным издания, подготовка шведских военных рассчитана на поддержку сил Финляндии и Норвегии в случае боевых действий на их территории.
Издание отмечает, что на севере Швеции также проходят подготовку американские военные.
При этом газета подчеркивает, что РФ имеет преимущество над НАТО в Арктике благодаря перезапуску военных баз советского времени.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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