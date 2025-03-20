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Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Анисимову - РИА Новости, 20.03.2025
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15:26 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/arest-2006224356.html
Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Анисимову
Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Анисимову - РИА Новости, 20.03.2025
Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Анисимову
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест до 19 апреля блогеру Евгению Анисимову, обвиняемому в распространении экстремистских материалов, сообщили РИА РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:26:00+03:00
2025-03-20T15:26:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест до 19 апреля блогеру Евгению Анисимову, обвиняемому в распространении экстремистских материалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Срок содержания под стражей продлен до 19 апреля", – сказала собеседница агентства. Анисимов был задержан по делу о распространении экстремистских материалов на ресурсах своего медиапроекта "Прекрасная Россия" утром 6 февраля в Екатеринбурге. Основанием для возбуждения уголовного дела, отмечал источник, могли стать неоднократные оскорбительные высказывания Анисимова в адрес сотрудников силовых структур и уроженцев среднеазиатских стран. Ранее суд арестовал Анисимова до 21 марта, он обвиняется по пункту "б" части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ, либо информационно-телекоммуникационных сетей"). На YouTube-канал "Прекрасная Россия" подписано 194 тысячи человек, также Анисимов является администратором Telegram-канала "Кортадор".
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происшествия, екатеринбург, россия
Происшествия, Екатеринбург, Россия
Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Анисимову

Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Анисимову до 19 апреля

© Фото : соцсети блогераYouTube-блогер Евгений Анисимов
YouTube-блогер Евгений Анисимов - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : соцсети блогера
YouTube-блогер Евгений Анисимов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест до 19 апреля блогеру Евгению Анисимову, обвиняемому в распространении экстремистских материалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«
"Срок содержания под стражей продлен до 19 апреля", – сказала собеседница агентства.
Анисимов был задержан по делу о распространении экстремистских материалов на ресурсах своего медиапроекта "Прекрасная Россия" утром 6 февраля в Екатеринбурге. Основанием для возбуждения уголовного дела, отмечал источник, могли стать неоднократные оскорбительные высказывания Анисимова в адрес сотрудников силовых структур и уроженцев среднеазиатских стран.
Ранее суд арестовал Анисимова до 21 марта, он обвиняется по пункту "б" части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ, либо информационно-телекоммуникационных сетей").
На YouTube-канал "Прекрасная Россия" подписано 194 тысячи человек, также Анисимов является администратором Telegram-канала "Кортадор".
Евгений Анисимов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Задержанный в Екатеринбурге блогер мог участвовать в кампании ЦИПсО Украины
6 февраля, 11:14
 
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