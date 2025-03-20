https://ria.ru/20250320/arest-2006224356.html

Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Анисимову

Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Анисимову - РИА Новости, 20.03.2025

Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Анисимову

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест до 19 апреля блогеру Евгению Анисимову, обвиняемому в распространении экстремистских материалов, сообщили РИА РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:26:00+03:00

2025-03-20T15:26:00+03:00

2025-03-20T15:26:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест до 19 апреля блогеру Евгению Анисимову, обвиняемому в распространении экстремистских материалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Срок содержания под стражей продлен до 19 апреля", – сказала собеседница агентства. Анисимов был задержан по делу о распространении экстремистских материалов на ресурсах своего медиапроекта "Прекрасная Россия" утром 6 февраля в Екатеринбурге. Основанием для возбуждения уголовного дела, отмечал источник, могли стать неоднократные оскорбительные высказывания Анисимова в адрес сотрудников силовых структур и уроженцев среднеазиатских стран. Ранее суд арестовал Анисимова до 21 марта, он обвиняется по пункту "б" части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ, либо информационно-телекоммуникационных сетей"). На YouTube-канал "Прекрасная Россия" подписано 194 тысячи человек, также Анисимов является администратором Telegram-канала "Кортадор".

https://ria.ru/20250206/ekaterinburg-1997679767.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, екатеринбург, россия