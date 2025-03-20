Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Анисимову
Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Анисимову до 19 апреля
© Фото : соцсети блогераYouTube-блогер Евгений Анисимов
© Фото : соцсети блогера
YouTube-блогер Евгений Анисимов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест до 19 апреля блогеру Евгению Анисимову, обвиняемому в распространении экстремистских материалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
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"Срок содержания под стражей продлен до 19 апреля", – сказала собеседница агентства.
Анисимов был задержан по делу о распространении экстремистских материалов на ресурсах своего медиапроекта "Прекрасная Россия" утром 6 февраля в Екатеринбурге. Основанием для возбуждения уголовного дела, отмечал источник, могли стать неоднократные оскорбительные высказывания Анисимова в адрес сотрудников силовых структур и уроженцев среднеазиатских стран.
Ранее суд арестовал Анисимова до 21 марта, он обвиняется по пункту "б" части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ, либо информационно-телекоммуникационных сетей").
На YouTube-канал "Прекрасная Россия" подписано 194 тысячи человек, также Анисимов является администратором Telegram-канала "Кортадор".