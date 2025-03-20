Financial Times: задержание мэра Стамбула повергло инвесторов в шок
FT: арест Имамоглу может подорвать надежды Турции на укрепление связей с Европой
© Getty Images / Future Publishing/GocherImagery/Tolga IldunЭкрем Имамоглу
© Getty Images / Future Publishing/GocherImagery/Tolga Ildun
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Ситуация с задержанием оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу ввергла в шок инвесторов, которые с осторожностью возвращались на турецкие рынки, последующий арест политика может подорвать надежды Анкары на укрепление связей с Европой в области безопасности, пишет газета Financial Times, ссылаясь на экспертные мнения и анализ рынка.
Имамоглу был задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду главная прокуратура Стамбула. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием Главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу.
"Инвесторы, которые с осторожностью вернулись на турецкие рынки после того, как (президент, Реджеп Тайип – ред.) Эрдоган отказался от монетарной политики, ввергнувшей страну в кризис, отреагировали с одинаковым шоком. Лира достигла рекордно низкого уровня по отношению к доллару, после чего закрылась с понижением на 3,3%, поскольку возросли опасения по поводу приверженности Эрдогана верховенству закона и экономическим реформам, проводимым под руководством министра финансов Мехмета Шимшека. Базовый индекс Стамбульской биржи снизился почти на 9%", - пишет издание.
Галип Далай из британского аналитического Chatham House считает, что арест Имамоглу может также подорвать надежды Анкары на использование укрепленных связей в области обороны и безопасности с Европой для развития более широких отношений с ней.
"Мэр Стамбула - это второй по значимости выборный пост в стране после президента", - сказал Далай.
"Проблема в том, что то, что мы видим сейчас, отравляет эти отношения", - добавил он.
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Однако, по мнению аналитиков, вновь обретенная важность Анкары для европейской обороны в сочетании с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, возможно, стали теми факторами, которые подтолкнули президента Эрдогана к действиям против своего главного соперника.
"Имамоглу, который резко возвысился в политике после победы над кандидатом Эрдогана на пост мэра Стамбула в 2019 году, является одним из немногих политиков, которые обращаются к широкому спектру избирателей, включая курдов, консерваторов и секуляристов. Он также помог центристской и светской оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) нанести турецкой правящей Партии справедливости и развития (AKP) Эрдогана самое тяжелое поражение на местных выборах в прошлом году", - отметила газета.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу. По его словам, процесс никак не связан с действующим президентом Тайипом Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.