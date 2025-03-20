СМИ: на Мосбирже во время разговора Путина и Трампа произошла аномалия
РБК: инвестор дважды уронил индекс Мосбиржи во время разговора Путина и Трампа
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-Сити" (слева) и жилого комплекса "Capital Towers"
Небоскребы делового центра "Москва-Сити" (слева) и жилого комплекса "Capital Towers". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Неизвестный инвестор дважды обрушил индекс Мосбиржи во вторник во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, утверждает РБК со ссылкой на экспертов.
"Сначала в 18:17 мск (основная сессия, переговоры еще продолжались), а потом в 19:45 мск (менее ликвидная вечерняя сессия, переговоры уже завершились) индекс Мосбиржи за минуту падал более чем на один процент, а потом также резко отскакивал", — говорится в материале.
Продажи, по данным издания, затронули акции крупнейших российских компаний.
Аналитики предположили, что продажи могли быть связанными с действиями инсайдеров, фондов или частных инвесторов, которые торопились избавиться от акций на фоне неопределенности итогов переговоров. В то же время они отметили, что большая часть продаж была мгновенно выкуплена. Такая реакция может говорить о том, что крупные игроки видят потенциал в продолжении роста российского рынка, указали эксперты.
Российский и американский лидеры провели телефонный разговор вечером во вторник. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.