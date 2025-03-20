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СМИ: на Мосбирже во время разговора Путина и Трампа произошла аномалия - РИА Новости, 20.03.2025
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03:06 20.03.2025 (обновлено: 05:11 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/aktsii-2006096550.html
СМИ: на Мосбирже во время разговора Путина и Трампа произошла аномалия
СМИ: на Мосбирже во время разговора Путина и Трампа произошла аномалия - РИА Новости, 20.03.2025
СМИ: на Мосбирже во время разговора Путина и Трампа произошла аномалия
Неизвестный инвестор дважды обрушил индекс Мосбиржи во вторник во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T03:06:00+03:00
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экономика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
московская биржа
рбк (медиагруппа)
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Неизвестный инвестор дважды обрушил индекс Мосбиржи во вторник во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, утверждает РБК со ссылкой на экспертов."Сначала в 18:17 мск (основная сессия, переговоры еще продолжались), а потом в 19:45 мск (менее ликвидная вечерняя сессия, переговоры уже завершились) индекс Мосбиржи за минуту падал более чем на один процент, а потом также резко отскакивал", — говорится в материале.Продажи, по данным издания, затронули акции крупнейших российских компаний.Аналитики предположили, что продажи могли быть связанными с действиями инсайдеров, фондов или частных инвесторов, которые торопились избавиться от акций на фоне неопределенности итогов переговоров. В то же время они отметили, что большая часть продаж была мгновенно выкуплена. Такая реакция может говорить о том, что крупные игроки видят потенциал в продолжении роста российского рынка, указали эксперты.Российский и американский лидеры провели телефонный разговор вечером во вторник. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
https://ria.ru/20250319/peregovory-2005860660.html
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экономика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, московская биржа, рбк (медиагруппа), телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Экономика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Московская биржа, РБК (медиагруппа), Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
СМИ: на Мосбирже во время разговора Путина и Трампа произошла аномалия

РБК: инвестор дважды уронил индекс Мосбиржи во время разговора Путина и Трампа

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-Сити" (слева) и жилого комплекса "Capital Towers"
Небоскребы делового центра Москва-Сити (слева) и жилого комплекса Capital Towers - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Небоскребы делового центра "Москва-Сити" (слева) и жилого комплекса "Capital Towers". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Неизвестный инвестор дважды обрушил индекс Мосбиржи во вторник во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, утверждает РБК со ссылкой на экспертов.
"Сначала в 18:17 мск (основная сессия, переговоры еще продолжались), а потом в 19:45 мск (менее ликвидная вечерняя сессия, переговоры уже завершились) индекс Мосбиржи за минуту падал более чем на один процент, а потом также резко отскакивал", — говорится в материале.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Британии заметили неожиданную деталь в переговорах Путина и Трампа
Вчера, 03:09
Продажи, по данным издания, затронули акции крупнейших российских компаний.
Аналитики предположили, что продажи могли быть связанными с действиями инсайдеров, фондов или частных инвесторов, которые торопились избавиться от акций на фоне неопределенности итогов переговоров. В то же время они отметили, что большая часть продаж была мгновенно выкуплена. Такая реакция может говорить о том, что крупные игроки видят потенциал в продолжении роста российского рынка, указали эксперты.
Российский и американский лидеры провели телефонный разговор вечером во вторник. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудили вопросы сотрудничества в экономике и энергетике
18 марта, 20:25
 
ЭкономикаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампМосковская биржаРБК (медиагруппа)Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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