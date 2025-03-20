https://ria.ru/20250320/aktsii-2006096550.html

СМИ: на Мосбирже во время разговора Путина и Трампа произошла аномалия

СМИ: на Мосбирже во время разговора Путина и Трампа произошла аномалия - РИА Новости, 20.03.2025

СМИ: на Мосбирже во время разговора Путина и Трампа произошла аномалия

Неизвестный инвестор дважды обрушил индекс Мосбиржи во вторник во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T03:06:00+03:00

2025-03-20T03:06:00+03:00

2025-03-20T05:11:00+03:00

экономика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

московская биржа

рбк (медиагруппа)

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Неизвестный инвестор дважды обрушил индекс Мосбиржи во вторник во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, утверждает РБК со ссылкой на экспертов."Сначала в 18:17 мск (основная сессия, переговоры еще продолжались), а потом в 19:45 мск (менее ликвидная вечерняя сессия, переговоры уже завершились) индекс Мосбиржи за минуту падал более чем на один процент, а потом также резко отскакивал", — говорится в материале.Продажи, по данным издания, затронули акции крупнейших российских компаний.Аналитики предположили, что продажи могли быть связанными с действиями инсайдеров, фондов или частных инвесторов, которые торопились избавиться от акций на фоне неопределенности итогов переговоров. В то же время они отметили, что большая часть продаж была мгновенно выкуплена. Такая реакция может говорить о том, что крупные игроки видят потенциал в продолжении роста российского рынка, указали эксперты.Российский и американский лидеры провели телефонный разговор вечером во вторник. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

https://ria.ru/20250319/peregovory-2005860660.html

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005822493.html

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экономика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, московская биржа, рбк (медиагруппа), телефонный разговор путина и трампа (18 марта)