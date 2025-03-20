https://ria.ru/20250320/aes-2006294264.html

Хинтштейн оценил степень готовности Курской АЭС-2

Хинтштейн оценил степень готовности Курской АЭС-2 - РИА Новости, 20.03.2025

Хинтштейн оценил степень готовности Курской АЭС-2

Степень готовности станции замещения Курской АЭС-2 с новым типом реакторов ВВЭР-ТОИ повышенной мощности - около 68%, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T19:17:00+03:00

2025-03-20T19:17:00+03:00

2025-03-20T19:27:00+03:00

ядерные технологии

курская аэс-2

александр хинштейн

курская область

россия

курчатов

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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КУРСК, 20 мар - РИА Новости. Степень готовности станции замещения Курской АЭС-2 с новым типом реакторов ВВЭР-ТОИ повышенной мощности - около 68%, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Сегодня здесь происходит по-настоящему историческое событие, стройка века — воздвижение станции замещения Курской АЭС-2 с новым типом реакторов ВВЭР-ТОИ повышенной мощности. Сейчас степень готовности станции замещения — около 68%", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Отмечено, что уже в текущем году должны развернуться работы для размещения ядерных установок 3-го и 4-го энергоблоков.Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт. В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ранее в марте Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерных установок новых энергоблоков №№3 и 4 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые блоки.Курская АЭС-2 - часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России. Всего к 2042 году в стране планируется ввести 38 энергоблоков, а к 2045 году атомная генерация должна составлять 25% от всей электроэнергии, вырабатываемой в стране.

https://ria.ru/20250104/rosatom-1992529938.html

курская область

россия

курчатов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская аэс-2, александр хинштейн, курская область, россия, курчатов, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)