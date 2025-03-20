Хинтштейн оценил степень готовности Курской АЭС-2
Хинтштейн оценил степень готовности Курской АЭС-2 в 68 процентов
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramАлександр Хинтштейн во время посещения Курской АЭС-2. 20 марта 2025
Александр Хинтштейн во время посещения Курской АЭС-2. 20 марта 2025
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КУРСК, 20 мар - РИА Новости. Степень готовности станции замещения Курской АЭС-2 с новым типом реакторов ВВЭР-ТОИ повышенной мощности - около 68%, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
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"Сегодня здесь происходит по-настоящему историческое событие, стройка века — воздвижение станции замещения Курской АЭС-2 с новым типом реакторов ВВЭР-ТОИ повышенной мощности. Сейчас степень готовности станции замещения — около 68%", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Отмечено, что уже в текущем году должны развернуться работы для размещения ядерных установок 3-го и 4-го энергоблоков.
Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт. В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ранее в марте Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерных установок новых энергоблоков №№3 и 4 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые блоки.
Курская АЭС-2 - часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России. Всего к 2042 году в стране планируется ввести 38 энергоблоков, а к 2045 году атомная генерация должна составлять 25% от всей электроэнергии, вырабатываемой в стране.