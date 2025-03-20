https://ria.ru/20250320/aes-2006090407.html

Глава Минэнерго не видит проблемы в передаче АЭС Украины под управление США

Глава Минэнерго не видит проблемы в передаче АЭС Украины под управление США - РИА Новости, 20.03.2025

Глава Минэнерго не видит проблемы в передаче АЭС Украины под управление США

США не видят проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление Вашингтона, заявил глава американского минэнерго Крис Райт в эфире телеканала Fox News. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T01:32:00+03:00

2025-03-20T01:32:00+03:00

2025-03-20T02:37:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. США не видят проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление Вашингтона, заявил глава американского минэнерго Крис Райт в эфире телеканала Fox News."У нас в США огромный технический опыт для управления этими станциями… если для достижения этой цели (Урегулирования конфликта на Украине — Прим. ред.) будет полезным, чтобы США управляли атомными электростанциями на Украине — никаких проблем", — сказал он.По словам Райта, в случае передачи АЭС на Украине под управление США американской администрации не потребуется отправлять туда американских военных.Ранее американский лидер написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя разговор, Трамп заявил Зеленскому, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.Во вторник президент России Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой. По словам пресс-службы Кремля, они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений. Среди прочего Путин положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней.При этом всего через несколько часов после этих переговоров киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима и это вызывает озабоченность.Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006080809.html

https://ria.ru/20250319/tramp-2006070625.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, министерство энергетики рф (минэнерго россии)