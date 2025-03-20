Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэнерго не видит проблемы в передаче АЭС Украины под управление США - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 20.03.2025 (обновлено: 02:37 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/aes-2006090407.html
Глава Минэнерго не видит проблемы в передаче АЭС Украины под управление США
Глава Минэнерго не видит проблемы в передаче АЭС Украины под управление США - РИА Новости, 20.03.2025
Глава Минэнерго не видит проблемы в передаче АЭС Украины под управление США
США не видят проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление Вашингтона, заявил глава американского минэнерго Крис Райт в эфире телеканала Fox News. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T01:32:00+03:00
2025-03-20T02:37:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846720816_0:100:1980:1214_1920x0_80_0_0_06e3383a3f3523972233c7f823d4bec8.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. США не видят проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление Вашингтона, заявил глава американского минэнерго Крис Райт в эфире телеканала Fox News."У нас в США огромный технический опыт для управления этими станциями… если для достижения этой цели (Урегулирования конфликта на Украине — Прим. ред.) будет полезным, чтобы США управляли атомными электростанциями на Украине — никаких проблем", — сказал он.По словам Райта, в случае передачи АЭС на Украине под управление США американской администрации не потребуется отправлять туда американских военных.Ранее американский лидер написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя разговор, Трамп заявил Зеленскому, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.Во вторник президент России Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой. По словам пресс-службы Кремля, они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений. Среди прочего Путин положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней.При этом всего через несколько часов после этих переговоров киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима и это вызывает озабоченность.Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006080809.html
https://ria.ru/20250319/tramp-2006070625.html
https://ria.ru/20250319/tramp-2006068748.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846720816_215:0:1980:1324_1920x0_80_0_0_2f613be9a62f144a88a665a0d0d5328e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Глава Минэнерго не видит проблемы в передаче АЭС Украины под управление США

Fox News: Минэнерго США не видит проблемы в передаче АЭС Украины американцам

© Фото : @rnppofficialРовенская атомная электростанция
Ровенская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : @rnppofficial
Ровенская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. США не видят проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление Вашингтона, заявил глава американского минэнерго Крис Райт в эфире телеканала Fox News.
"У нас в США огромный технический опыт для управления этими станциями… если для достижения этой цели (Урегулирования конфликта на Украине — Прим. ред.) будет полезным, чтобы США управляли атомными электростанциями на Украине — никаких проблем", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
На Западе предупредили Трампа о коварных замыслах Зеленского
Вчера, 22:50
По словам Райта, в случае передачи АЭС на Украине под управление США американской администрации не потребуется отправлять туда американских военных.
Ранее американский лидер написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя разговор, Трамп заявил Зеленскому, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Белом доме рассказали о планах Трампа по прекращению огня на Украине
Вчера, 21:04
Во вторник президент России Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой. По словам пресс-службы Кремля, они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений. Среди прочего Путин положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней.
При этом всего через несколько часов после этих переговоров киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".
Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима и это вызывает озабоченность.
Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Белый дом сообщил подробности разговора Трампа с Зеленским
Вчера, 20:46
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала