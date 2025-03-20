https://ria.ru/20250320/aeroport-2006129174.html

В самарском и саратовском аэропортах сняли ограничения

В самарском и саратовском аэропортах сняли ограничения - РИА Новости, 20.03.2025

В самарском и саратовском аэропортах сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары и Саратова сняты в 10.00 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.03.2025

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары и Саратова сняты в 10.00 мск, сообщила Росавиация."В аэропортах Самара (Курумоч) и Саратов (Гагарин) в 10.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250319/nizhnekamsk-2005876496.html

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Варвара Скокшина

самара, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия