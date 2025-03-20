https://ria.ru/20250320/aeroport-2006129174.html
В самарском и саратовском аэропортах сняли ограничения
В самарском и саратовском аэропортах сняли ограничения - РИА Новости, 20.03.2025
В самарском и саратовском аэропортах сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары и Саратова сняты в 10.00 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T10:25:00+03:00
2025-03-20T10:25:00+03:00
2025-03-20T10:30:00+03:00
самара
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары и Саратова сняты в 10.00 мск, сообщила Росавиация."В аэропортах Самара (Курумоч) и Саратов (Гагарин) в 10.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250319/nizhnekamsk-2005876496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Самара, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В самарском и саратовском аэропортах сняли ограничения
Росавиация сообщила о снятии ограничений в самарском и саратовском аэропортах