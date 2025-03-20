https://ria.ru/20250320/aborty-2006110469.html

В Красноярском крае введут штрафы за склонение к абортам

В Красноярском крае введут штрафы за склонение к абортам - РИА Новости, 20.03.2025

В Красноярском крае введут штрафы за склонение к абортам

Законопроект о введение штрафов за склонение к абортам принят в первом чтении в Красноярском крае на заседании сессии заксобрания, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T08:36:00+03:00

2025-03-20T08:36:00+03:00

2025-03-20T08:36:00+03:00

общество

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 20 мар – РИА Новости. Законопроект о введение штрафов за склонение к абортам принят в первом чтении в Красноярском крае на заседании сессии заксобрания, сообщает пресс-служба краевого парламента. Ранее депутаты краевого заксобрания приняли законопроект, запрещающий склонять к абортам в любом виде. По данным регионального парламента, в Красноярском крае на двух рожденных детей приходится одна прерванная беременность. Анализ данных консультирования женщин показал, что основными причинами для принятия решения о прерывании беременности являются давление со стороны близких и работодателей. "Предлагается дополнить закон Красноярского края "Об административных правонарушениях" и установить меру ответственности. По мнению депутатов, ответственность по действующему законодательству станет сдерживающим фактором при совершении противоправных действий", - говорится в сообщении. В новом законопроекте предлагается установить административный штраф за склонение к абортам для граждан – от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Уточняется, что возбуждение административных дел будет проводиться только по заявлению потерпевшего и рассматриваться мировыми судьями. Законопроект принят в первом чтении.

https://ria.ru/20250314/minzdrav-2005125682.html

https://ria.ru/20240925/aborty-1974521761.html

красноярский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, красноярский край