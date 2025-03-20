https://ria.ru/20250320/aborty-2006110469.html
В Красноярском крае введут штрафы за склонение к абортам
В Красноярском крае введут штрафы за склонение к абортам - РИА Новости, 20.03.2025
В Красноярском крае введут штрафы за склонение к абортам
Законопроект о введение штрафов за склонение к абортам принят в первом чтении в Красноярском крае на заседании сессии заксобрания, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T08:36:00+03:00
2025-03-20T08:36:00+03:00
2025-03-20T08:36:00+03:00
общество
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591585975_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_7f21c4573781b809a46875b9d05c7e75.jpg
КРАСНОЯРСК, 20 мар – РИА Новости. Законопроект о введение штрафов за склонение к абортам принят в первом чтении в Красноярском крае на заседании сессии заксобрания, сообщает пресс-служба краевого парламента. Ранее депутаты краевого заксобрания приняли законопроект, запрещающий склонять к абортам в любом виде. По данным регионального парламента, в Красноярском крае на двух рожденных детей приходится одна прерванная беременность. Анализ данных консультирования женщин показал, что основными причинами для принятия решения о прерывании беременности являются давление со стороны близких и работодателей. "Предлагается дополнить закон Красноярского края "Об административных правонарушениях" и установить меру ответственности. По мнению депутатов, ответственность по действующему законодательству станет сдерживающим фактором при совершении противоправных действий", - говорится в сообщении. В новом законопроекте предлагается установить административный штраф за склонение к абортам для граждан – от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Уточняется, что возбуждение административных дел будет проводиться только по заявлению потерпевшего и рассматриваться мировыми судьями. Законопроект принят в первом чтении.
https://ria.ru/20250314/minzdrav-2005125682.html
https://ria.ru/20240925/aborty-1974521761.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591585975_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_ef74418b094785213be5bb91af4d1498.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, красноярский край
Общество, Красноярский край
В Красноярском крае введут штрафы за склонение к абортам
В Красноярском крае приняли законопроект о штрафах за склонение к абортам
КРАСНОЯРСК, 20 мар – РИА Новости. Законопроект о введение штрафов за склонение к абортам принят в первом чтении в Красноярском крае на заседании сессии заксобрания, сообщает пресс-служба краевого парламента.
Ранее депутаты краевого заксобрания приняли законопроект, запрещающий склонять к абортам в любом виде. По данным регионального парламента, в Красноярском крае
на двух рожденных детей приходится одна прерванная беременность. Анализ данных консультирования женщин показал, что основными причинами для принятия решения о прерывании беременности являются давление со стороны близких и работодателей.
"Предлагается дополнить закон Красноярского края "Об административных правонарушениях" и установить меру ответственности. По мнению депутатов, ответственность по действующему законодательству станет сдерживающим фактором при совершении противоправных действий", - говорится в сообщении.
В новом законопроекте предлагается установить административный штраф за склонение к абортам для граждан – от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.
Уточняется, что возбуждение административных дел будет проводиться только по заявлению потерпевшего и рассматриваться мировыми судьями. Законопроект принят в первом чтении.