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Золото торгуется в плюсе уже седьмую сессию подряд - РИА Новости, 19.03.2025
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09:49 19.03.2025 (обновлено: 10:17 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/zoloto-2005890916.html
Золото торгуется в плюсе уже седьмую сессию подряд
Золото торгуется в плюсе уже седьмую сессию подряд - РИА Новости, 19.03.2025
Золото торгуется в плюсе уже седьмую сессию подряд
Стоимость золота утром продолжает расти после шести торговых дней положительной динамики, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T09:49:00+03:00
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экономика
сша
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Стоимость золота утром продолжает расти после шести торговых дней положительной динамики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8:46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 8,62 доллара, или на 0,28%, до 3 049,42 доллара за тройскую унцию. В это же время майский фьючерс на серебро снизился на 0,22% — до 34,74 доллара за унцию. По итогам шести предыдущих торговых сессий котировки золота поднялись на 4,88%. Мировые рынки ожидают итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы США по учетной ставке. Согласно прогнозам, регулятор сохранит показатель на уровне 4,25-4,5% годовых.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
Золото торгуется в плюсе уже седьмую сессию подряд

Золото продолжает дорожать после шести торговых дней положительной динамики

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Слитки золота. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Стоимость золота утром продолжает расти после шести торговых дней положительной динамики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8:46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 8,62 доллара, или на 0,28%, до 3 049,42 доллара за тройскую унцию. В это же время майский фьючерс на серебро снизился на 0,22% — до 34,74 доллара за унцию.
По итогам шести предыдущих торговых сессий котировки золота поднялись на 4,88%.
Мировые рынки ожидают итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы США по учетной ставке. Согласно прогнозам, регулятор сохранит показатель на уровне 4,25-4,5% годовых.
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