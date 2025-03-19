https://ria.ru/20250319/zoloto-2005890916.html
Золото торгуется в плюсе уже седьмую сессию подряд
Золото торгуется в плюсе уже седьмую сессию подряд - РИА Новости, 19.03.2025
Золото торгуется в плюсе уже седьмую сессию подряд
Стоимость золота утром продолжает расти после шести торговых дней положительной динамики, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T09:49:00+03:00
2025-03-19T09:49:00+03:00
2025-03-19T10:17:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Стоимость золота утром продолжает расти после шести торговых дней положительной динамики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8:46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 8,62 доллара, или на 0,28%, до 3 049,42 доллара за тройскую унцию. В это же время майский фьючерс на серебро снизился на 0,22% — до 34,74 доллара за унцию. По итогам шести предыдущих торговых сессий котировки золота поднялись на 4,88%. Мировые рынки ожидают итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы США по учетной ставке. Согласно прогнозам, регулятор сохранит показатель на уровне 4,25-4,5% годовых.
https://ria.ru/20250318/dollar-2005649127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
Золото торгуется в плюсе уже седьмую сессию подряд
Золото продолжает дорожать после шести торговых дней положительной динамики
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Стоимость золота утром продолжает расти после шести торговых дней положительной динамики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8:46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 8,62 доллара, или на 0,28%, до 3 049,42 доллара за тройскую унцию. В это же время майский фьючерс на серебро снизился на 0,22% — до 34,74 доллара за унцию.
По итогам шести предыдущих торговых сессий котировки золота поднялись на 4,88%.
Мировые рынки ожидают итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы США по учетной ставке. Согласно прогнозам, регулятор сохранит показатель на уровне 4,25-4,5% годовых.