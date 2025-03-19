https://ria.ru/20250319/zhitel-2005993371.html

Житель Югры избил пасынка за отказ курить электронную сигарету

Житель Югры избил пасынка за отказ курить электронную сигарету - РИА Новости, 19.03.2025

Житель Югры избил пасынка за отказ курить электронную сигарету

Житель Ханты-Мансийского автономного округа избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету, сообщили РИА Новости в правоохранительных РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:30:00+03:00

2025-03-19T15:30:00+03:00

2025-03-19T16:00:00+03:00

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

россия

нижневартовский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Мальчика избил ремнем сожитель матери за отказ курить электронную сигарету", – сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать историю. По данным областного управления СК РФ, инцидент случился в поселке городского типа Новоаганск Нижневартовского района ХМАО, при этом мама мальчика снимала происходящее на видео и не препятствовала действиям мужчины. СК начал проверку по статье об истязании. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, вместе с органами системы профилактики они проверят условия проживания и воспитания ребенка. Судя по видео, которое распространяют СМИ, мужчина сидит на стуле, в руках у него ремень и электронная сигарета, которую он протягивает мальчику, стоящему рядом. "Кури, иначе буду… (бить)", – говорит мужчина, сопровождая свои заявления матом. Потом он избивает ребенка ремнем.

https://ria.ru/20241127/kuzbass-1985970913.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

нижневартовский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия, нижневартовский район, следственный комитет россии (ск рф)