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Житель Югры избил пасынка за отказ курить электронную сигарету - РИА Новости, 19.03.2025
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15:30 19.03.2025 (обновлено: 16:00 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/zhitel-2005993371.html
Житель Югры избил пасынка за отказ курить электронную сигарету
Житель Югры избил пасынка за отказ курить электронную сигарету - РИА Новости, 19.03.2025
Житель Югры избил пасынка за отказ курить электронную сигарету
Житель Ханты-Мансийского автономного округа избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету, сообщили РИА Новости в правоохранительных РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:30:00+03:00
2025-03-19T16:00:00+03:00
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
россия
нижневартовский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Мальчика избил ремнем сожитель матери за отказ курить электронную сигарету", – сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать историю. По данным областного управления СК РФ, инцидент случился в поселке городского типа Новоаганск Нижневартовского района ХМАО, при этом мама мальчика снимала происходящее на видео и не препятствовала действиям мужчины. СК начал проверку по статье об истязании. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, вместе с органами системы профилактики они проверят условия проживания и воспитания ребенка. Судя по видео, которое распространяют СМИ, мужчина сидит на стуле, в руках у него ремень и электронная сигарета, которую он протягивает мальчику, стоящему рядом. "Кури, иначе буду… (бить)", – говорит мужчина, сопровождая свои заявления матом. Потом он избивает ребенка ремнем.
https://ria.ru/20241127/kuzbass-1985970913.html
ханты-мансийский автономный округ
россия
нижневартовский район
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия, нижневартовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Нижневартовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Югры избил пасынка за отказ курить электронную сигарету

Житель Югры избил пасынка ремнем за отказ курить электронную сигарету

© СоцсетиЖитель Ханты-Мансийского автономного округа избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету. Кадр видео
Житель Ханты-Мансийского автономного округа избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Соцсети
Житель Ханты-Мансийского автономного округа избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету. Кадр видео
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Мальчика избил ремнем сожитель матери за отказ курить электронную сигарету", – сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать историю.
По данным областного управления СК РФ, инцидент случился в поселке городского типа Новоаганск Нижневартовского района ХМАО, при этом мама мальчика снимала происходящее на видео и не препятствовала действиям мужчины. СК начал проверку по статье об истязании.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, вместе с органами системы профилактики они проверят условия проживания и воспитания ребенка.
Судя по видео, которое распространяют СМИ, мужчина сидит на стуле, в руках у него ремень и электронная сигарета, которую он протягивает мальчику, стоящему рядом. "Кури, иначе буду… (бить)", – говорит мужчина, сопровождая свои заявления матом. Потом он избивает ребенка ремнем.
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ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округРоссияНижневартовский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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