Житель Югры избил пасынка за отказ курить электронную сигарету
Житель Югры избил пасынка ремнем за отказ курить электронную сигарету
© СоцсетиЖитель Ханты-Мансийского автономного округа избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету. Кадр видео
© Соцсети
Житель Ханты-Мансийского автономного округа избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету. Кадр видео
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
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"Мальчика избил ремнем сожитель матери за отказ курить электронную сигарету", – сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать историю.
По данным областного управления СК РФ, инцидент случился в поселке городского типа Новоаганск Нижневартовского района ХМАО, при этом мама мальчика снимала происходящее на видео и не препятствовала действиям мужчины. СК начал проверку по статье об истязании.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, вместе с органами системы профилактики они проверят условия проживания и воспитания ребенка.
Судя по видео, которое распространяют СМИ, мужчина сидит на стуле, в руках у него ремень и электронная сигарета, которую он протягивает мальчику, стоящему рядом. "Кури, иначе буду… (бить)", – говорит мужчина, сопровождая свои заявления матом. Потом он избивает ребенка ремнем.
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27 ноября 2024, 12:23