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Житель Суджи рассказал, как поил чаем участников операции "Поток" - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:04 19.03.2025 (обновлено: 10:09 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/zhitel-2005893943.html
Житель Суджи рассказал, как поил чаем участников операции "Поток"
Житель Суджи рассказал, как поил чаем участников операции "Поток" - РИА Новости, 19.03.2025
Житель Суджи рассказал, как поил чаем участников операции "Поток"
Житель курской Суджи Шавкат Хамедов рассказал РИА Новости, что угостил чаем перепачканных в смоле российских военных, вышедших из трубы в тыл противника. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:04:00+03:00
2025-03-19T10:09:00+03:00
курская область
россия
суджа
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
специальная военная операция на украине
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КУРСК, 19 мар – РИА Новости. Житель курской Суджи Шавкат Хамедов рассказал РИА Новости, что угостил чаем перепачканных в смоле российских военных, вышедших из трубы в тыл противника. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. "Утром встал зубы чистить, обернулся и вижу наши солдаты возле дома. Пришли до нас, посидели мы чаем попоили их. И вот начали рассказывать, что они прошли 15 километров. Слушали, и один говорит, если хотите, покажу, как это было. Снял капюшон, а у него была голова полностью смоленая, ну, в смысле, волосы черные. Ну, это же смола, она, наверное, не отмывается", - рассказал Хамедов. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250318/plennyy-2005845480.html
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курская область, россия, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Курская область, Россия, Суджа, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Специальная военная операция на Украине
Житель Суджи рассказал, как поил чаем участников операции "Поток"

Житель Суджи Хамедов угостил чаем вышедших из трубы участников операции "Поток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в Суджанском районе. Архивное фото
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КУРСК, 19 мар – РИА Новости. Житель курской Суджи Шавкат Хамедов рассказал РИА Новости, что угостил чаем перепачканных в смоле российских военных, вышедших из трубы в тыл противника.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
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"Утром встал зубы чистить, обернулся и вижу наши солдаты возле дома. Пришли до нас, посидели мы чаем попоили их. И вот начали рассказывать, что они прошли 15 километров. Слушали, и один говорит, если хотите, покажу, как это было. Снял капюшон, а у него была голова полностью смоленая, ну, в смысле, волосы черные. Ну, это же смола, она, наверное, не отмывается", - рассказал Хамедов.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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