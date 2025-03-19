https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006068542.html

Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки систем ПВО

Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки систем ПВО - РИА Новости, 19.03.2025

Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки систем ПВО

Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T20:43:00+03:00

2025-03-19T20:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения", - сообщила она на брифинге, комментируя итоги беседы Трампа и Зеленского.По словам Левитт, Зеленский особенно просил у Трампа дополнительные системы Partiot. Она добавила, что американский президент согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе.

https://ria.ru/20250319/tramp-2006068748.html

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сша, в мире, европа, дональд трамп, владимир зеленский