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Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки систем ПВО - РИА Новости, 19.03.2025
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20:43 19.03.2025 (обновлено: 20:52 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006068542.html
Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки систем ПВО
Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки систем ПВО - РИА Новости, 19.03.2025
Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки систем ПВО
Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в... РИА Новости, 19.03.2025
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сша
в мире
европа
дональд трамп
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения", - сообщила она на брифинге, комментируя итоги беседы Трампа и Зеленского.По словам Левитт, Зеленский особенно просил у Трампа дополнительные системы Partiot. Она добавила, что американский президент согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе.
https://ria.ru/20250319/tramp-2006068748.html
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сша, в мире, европа, дональд трамп, владимир зеленский
США, В мире, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки систем ПВО

Белый дом: Зеленский в разговоре с Трампом попросил дополнительные поставки ПВО

© AP Photo / Sven HoppeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Sven Hoppe
Владимир Зеленский . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения", - сообщила она на брифинге, комментируя итоги беседы Трампа и Зеленского.
По словам Левитт, Зеленский особенно просил у Трампа дополнительные системы Partiot. Она добавила, что американский президент согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Белый дом сообщил подробности разговора Трампа с Зеленским
Вчера, 20:46
 
СШАВ миреЕвропаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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