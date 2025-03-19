https://ria.ru/20250319/zelenskij-2005991015.html

Зеленский заявил, что Украина не пойдет на отказ от территорий

Зеленский заявил, что Украина не пойдет на отказ от территорий - РИА Новости, 19.03.2025

Зеленский заявил, что Украина не пойдет на отказ от территорий

Владимир Зеленский заявил в среду, что Украина никогда не пойдет на отказ от территорий, сокращение своей армии и отказ от планов по вступлению в ЕС. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:18:00+03:00

2025-03-19T15:18:00+03:00

2025-03-19T15:19:00+03:00

в мире

россия

украина

финляндия

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий песков

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в среду, что Украина никогда не пойдет на отказ от территорий, сокращение своей армии и отказ от планов по вступлению в ЕС. В ходе пресс-конференции в Финляндии Зеленского несколько раз просили озвучить "красные линии" Украины в возможном мирном соглашении с РФ. "Для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем", - заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. По его словам, главное - не потерять независимость и суверенитет страны. "Чтобы никогда в жизни Россия не имела влияния на независимость украинцев. Я не хочу с ними обсуждать, какой должна быть наша армия, потому что это часть гарантий безопасности для украинцев, не для русских…Также я не собираюсь с ними проговаривать экономические гарантии безопасности. Я очень коротко скажу: Европейский союз - главная экономическая гарантия безопасности для Украины", - добавил он. Как сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, тема международного признания Крыма и новых регионов российскими в рамках урегулирования на Украине не поднималась в ходе в ходе телефонного контакта Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250319/zelenskij-2005985638.html

https://ria.ru/20250319/zelenskij-2005969146.html

https://ria.ru/20241211/zelenskiy-1988631351.html

россия

украина

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, финляндия, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз