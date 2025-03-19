Зеленский заявил, что Украина не пойдет на отказ от территорий
Зеленский: Украина никогда не пойдет на отказ от территорий и сокращение армии
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в среду, что Украина никогда не пойдет на отказ от территорий, сокращение своей армии и отказ от планов по вступлению в ЕС.
В ходе пресс-конференции в Финляндии Зеленского несколько раз просили озвучить "красные линии" Украины в возможном мирном соглашении с РФ.
"Для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем", - заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.
По его словам, главное - не потерять независимость и суверенитет страны. "Чтобы никогда в жизни Россия не имела влияния на независимость украинцев. Я не хочу с ними обсуждать, какой должна быть наша армия, потому что это часть гарантий безопасности для украинцев, не для русских…Также я не собираюсь с ними проговаривать экономические гарантии безопасности. Я очень коротко скажу: Европейский союз - главная экономическая гарантия безопасности для Украины", - добавил он.
Как сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, тема международного признания Крыма и новых регионов российскими в рамках урегулирования на Украине не поднималась в ходе в ходе телефонного контакта Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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