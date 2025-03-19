Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что Украина не пойдет на отказ от территорий - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 19.03.2025 (обновлено: 15:19 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/zelenskij-2005991015.html
Зеленский заявил, что Украина не пойдет на отказ от территорий
Зеленский заявил, что Украина не пойдет на отказ от территорий - РИА Новости, 19.03.2025
Зеленский заявил, что Украина не пойдет на отказ от территорий
Владимир Зеленский заявил в среду, что Украина никогда не пойдет на отказ от территорий, сокращение своей армии и отказ от планов по вступлению в ЕС. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:18:00+03:00
2025-03-19T15:19:00+03:00
в мире
россия
украина
финляндия
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в среду, что Украина никогда не пойдет на отказ от территорий, сокращение своей армии и отказ от планов по вступлению в ЕС. В ходе пресс-конференции в Финляндии Зеленского несколько раз просили озвучить "красные линии" Украины в возможном мирном соглашении с РФ. "Для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем", - заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. По его словам, главное - не потерять независимость и суверенитет страны. "Чтобы никогда в жизни Россия не имела влияния на независимость украинцев. Я не хочу с ними обсуждать, какой должна быть наша армия, потому что это часть гарантий безопасности для украинцев, не для русских…Также я не собираюсь с ними проговаривать экономические гарантии безопасности. Я очень коротко скажу: Европейский союз - главная экономическая гарантия безопасности для Украины", - добавил он. Как сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, тема международного признания Крыма и новых регионов российскими в рамках урегулирования на Украине не поднималась в ходе в ходе телефонного контакта Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250319/zelenskij-2005985638.html
https://ria.ru/20250319/zelenskij-2005969146.html
https://ria.ru/20241211/zelenskiy-1988631351.html
россия
украина
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, финляндия, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Финляндия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евросоюз
Зеленский заявил, что Украина не пойдет на отказ от территорий

Зеленский: Украина никогда не пойдет на отказ от территорий и сокращение армии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в среду, что Украина никогда не пойдет на отказ от территорий, сокращение своей армии и отказ от планов по вступлению в ЕС.
В ходе пресс-конференции в Финляндии Зеленского несколько раз просили озвучить "красные линии" Украины в возможном мирном соглашении с РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Зеленский начал выдвигать условия для прекращения огня
Вчера, 14:54
"Для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем", - заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.
По его словам, главное - не потерять независимость и суверенитет страны. "Чтобы никогда в жизни Россия не имела влияния на независимость украинцев. Я не хочу с ними обсуждать, какой должна быть наша армия, потому что это часть гарантий безопасности для украинцев, не для русских…Также я не собираюсь с ними проговаривать экономические гарантии безопасности. Я очень коротко скажу: Европейский союз - главная экономическая гарантия безопасности для Украины", - добавил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с США
Вчера, 14:14
Как сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, тема международного признания Крыма и новых регионов российскими в рамках урегулирования на Украине не поднималась в ходе в ходе телефонного контакта Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Зеленский заявил, что не может законодательно признать потерю территорий
11 декабря 2024, 16:29
 
В миреРоссияУкраинаФинляндияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала