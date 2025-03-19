https://ria.ru/20250319/zelenskij-2005986913.html
Зеленский заявил о создании коалиции по строительству укрытий на Украине
Зеленский заявил о создании коалиции по строительству укрытий на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
Зеленский заявил о создании коалиции по строительству укрытий на Украине
Владимир Зеленский заявил о создании с европейскими партнерами коалиции по строительству укрытий на Украине. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:58:00+03:00
2025-03-19T14:58:00+03:00
2025-03-19T14:58:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о создании с европейскими партнерами коалиции по строительству укрытий на Украине. "У Финляндии есть значительный, очень полезный в Европе, особенно на границе с Россией и Белоруссией опыт по строительству укрытий... Коалиция по гражданской обороне под лидерством Финляндии чрезвычайно важна для нас. Наши министры сегодня будут подписывать документ, который учреждает коалицию. Я хочу поблагодарить Финляндию за готовность помочь со строительством укрытий на Украине и готовность привлекать других в Европе к этой работе", - заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.
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в мире, финляндия, украина, европа, владимир зеленский
В мире, Финляндия, Украина, Европа, Владимир Зеленский
Зеленский заявил о создании коалиции по строительству укрытий на Украине
Зеленский заявил о создании с ЕС коалиции по строительству укрытий на Украине