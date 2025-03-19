Зеленский начал выдвигать условия для прекращения огня
Зеленский, приняв предложения Трампа по остановке огня, начал выдвигать условия
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский, несмотря на заявление о согласии с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать условия для прекращения огня.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. Зеленский также заявил, что поддерживает отказ от нанесения ударов по энергетике.
"Заверений и просто слов Путина о том, что он дает приказ не бить по энергетике, недостаточно... Очень хочется, чтобы действительно был контроль... Главным субъектом этого контроля должны быть США. Если у нас будет такая договоренность, будет список объектов: гражданских объектов, энерго объектов, инфраструктурных объектов. Этот список мы обязательно подготовим и передадим партнерам. Если русские не будут бить по нашим объектам, мы точно не будем бить по их объектам", - заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.
В ночь на 19 марта, через несколько часов после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и решения российского лидера о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим атаковал тремя беспилотниками расположенный в станице Кавказская Краснодарского края объект по перевалке нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).