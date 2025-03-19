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Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с США - РИА Новости, 19.03.2025
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14:14 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/zelenskij-2005969146.html
Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с США
Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с США - РИА Новости, 19.03.2025
Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с США
Представители военной и энергетической сферы возглавят делегацию Украины на следующих переговорах с США в Саудовской Аравии, сообщил в среду Владимир Зеленский. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:14:00+03:00
2025-03-19T14:14:00+03:00
в мире
сша
украина
саудовская аравия
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Представители военной и энергетической сферы возглавят делегацию Украины на следующих переговорах с США в Саудовской Аравии, сообщил в среду Владимир Зеленский. "Что касается следующей встречи в Саудовской Аравии, если мы будем говорить о частичном прекращении огня, например, что касается инфраструктуры, энергетики, а также будет обсуждается безопасности судоходства, это будет техническая команда. С нашей стороны это точно будут военные, энергетики и люди, которые разбираются в портовой и другой инфраструктуре", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, видео которого транслирует офис Зеленского в YouTube. Как заявил ранее в среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф, в Вашингтоне ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Ранее Белый дом заявил, что Путин и Трамп в телефонном разговоре договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру". Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней.
https://ria.ru/20250319/preduprezhdenie-2005932122.html
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сша
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в мире, сша, украина, саудовская аравия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Украина, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с США

Зеленский: военные и энергетики возглавят делегацию Украины на переговорах с США

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Представители военной и энергетической сферы возглавят делегацию Украины на следующих переговорах с США в Саудовской Аравии, сообщил в среду Владимир Зеленский.
"Что касается следующей встречи в Саудовской Аравии, если мы будем говорить о частичном прекращении огня, например, что касается инфраструктуры, энергетики, а также будет обсуждается безопасности судоходства, это будет техническая команда. С нашей стороны это точно будут военные, энергетики и люди, которые разбираются в портовой и другой инфраструктуре", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, видео которого транслирует офис Зеленского в YouTube.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В США сделали предупреждение об Украине после разговора Путина и Трампа
Вчера, 12:14
Как заявил ранее в среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф, в Вашингтоне ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Ранее Белый дом заявил, что Путин и Трамп в телефонном разговоре договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Украина капитулировала в Джидде. Но есть нюанс
12 марта, 08:01
 
В миреСШАУкраинаСаудовская АравияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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