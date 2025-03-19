https://ria.ru/20250319/zelenskij-2005969146.html

Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с США

Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с США - РИА Новости, 19.03.2025

Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с США

Представители военной и энергетической сферы возглавят делегацию Украины на следующих переговорах с США в Саудовской Аравии, сообщил в среду Владимир Зеленский. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:14:00+03:00

2025-03-19T14:14:00+03:00

2025-03-19T14:14:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Представители военной и энергетической сферы возглавят делегацию Украины на следующих переговорах с США в Саудовской Аравии, сообщил в среду Владимир Зеленский. "Что касается следующей встречи в Саудовской Аравии, если мы будем говорить о частичном прекращении огня, например, что касается инфраструктуры, энергетики, а также будет обсуждается безопасности судоходства, это будет техническая команда. С нашей стороны это точно будут военные, энергетики и люди, которые разбираются в портовой и другой инфраструктуре", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, видео которого транслирует офис Зеленского в YouTube. Как заявил ранее в среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф, в Вашингтоне ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Ранее Белый дом заявил, что Путин и Трамп в телефонном разговоре договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру". Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней.

https://ria.ru/20250319/preduprezhdenie-2005932122.html

https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html

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в мире, сша, украина, саудовская аравия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп