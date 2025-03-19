https://ria.ru/20250319/zelenskij-2005852983.html

Зеленский сменил риторику о россиянах после разговора Путина и Трампа

Зеленский сменил риторику о россиянах после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025

Зеленский сменил риторику о россиянах после разговора Путина и Трампа

Владимир Зеленский после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сменил риторику и заявил, что ему в том числе жалко... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T01:24:00+03:00

2025-03-19T01:24:00+03:00

2025-03-19T12:04:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сменил риторику и заявил, что ему в том числе жалко погибающих в ходе конфликта россиян. Видео опубликовано на YouTube-канале "Новости.Live".Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский лидер в ходе телефонного разговора поддержал предложение американского коллеги о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным команду по его реализации. После этого глава киевского режима в ходе общения с журналистами заявил, что ему "всех жалко". "Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно", — сказал он. При этом Зеленский еще в январе объяснял американскому журналисту Лексу Фридману свое нежелание общаться на русском языке тем, что "презирает русских". ВСУ же, в свою очередь, уже несколько лет наносят удары по гражданским объектам на территории России, жертвами которых становятся мирные жители.

https://ria.ru/20250319/zaharova-2005848628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины