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Зеленский сменил риторику о россиянах после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
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01:24 19.03.2025 (обновлено: 12:04 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/zelenskij-2005852983.html
Зеленский сменил риторику о россиянах после разговора Путина и Трампа
Зеленский сменил риторику о россиянах после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
Зеленский сменил риторику о россиянах после разговора Путина и Трампа
Владимир Зеленский после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сменил риторику и заявил, что ему в том числе жалко... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T01:24:00+03:00
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в мире
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владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сменил риторику и заявил, что ему в том числе жалко погибающих в ходе конфликта россиян. Видео опубликовано на YouTube-канале "Новости.Live".Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский лидер в ходе телефонного разговора поддержал предложение американского коллеги о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным команду по его реализации. После этого глава киевского режима в ходе общения с журналистами заявил, что ему "всех жалко". "Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно", — сказал он. При этом Зеленский еще в январе объяснял американскому журналисту Лексу Фридману свое нежелание общаться на русском языке тем, что "презирает русских". ВСУ же, в свою очередь, уже несколько лет наносят удары по гражданским объектам на территории России, жертвами которых становятся мирные жители.
https://ria.ru/20250319/zaharova-2005848628.html
https://ria.ru/20250310/tramp-2003987500.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Зеленский сменил риторику о россиянах после разговора Путина и Трампа

Зеленский сменил риторику, заявив, что теперь ему жалко и россиян

© Getty Images / Win McNameeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Getty Images / Win McNamee
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сменил риторику и заявил, что ему в том числе жалко погибающих в ходе конфликта россиян. Видео опубликовано на YouTube-канале "Новости.Live".
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский лидер в ходе телефонного разговора поддержал предложение американского коллеги о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным команду по его реализации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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После этого глава киевского режима в ходе общения с журналистами заявил, что ему "всех жалко".
"Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно", — сказал он.
При этом Зеленский еще в январе объяснял американскому журналисту Лексу Фридману свое нежелание общаться на русском языке тем, что "презирает русских". ВСУ же, в свою очередь, уже несколько лет наносят удары по гражданским объектам на территории России, жертвами которых становятся мирные жители.
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В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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