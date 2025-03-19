https://ria.ru/20250319/zayavlenie-2005864991.html
"Всех захватить": в США сделали неожиданное заявление о России
"Всех захватить": в США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 19.03.2025
"Всех захватить": в США сделали неожиданное заявление о России
Направление развития отношений между Россией и США и совместные усилия двух стран по завершению украинского конфликта противоречат распространяемому на Западе... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T04:18:00+03:00
2025-03-19T04:18:00+03:00
2025-03-19T14:33:00+03:00
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владимир путин
дональд трамп
дэниел дэвис
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Направление развития отношений между Россией и США и совместные усилия двух стран по завершению украинского конфликта противоречат распространяемому на Западе нарративу об угрозе со стороны Москвы, заявил отставной американский военный Дэниел Дэвис с эфире своего YouTube-канала."Путин и Трамп уже обсуждают вопросы, которые затрагивают отношения двух стран после завершения конфликта. Им нужно нормализовать отношения, создать экономические связи. <…> Это именно то, что нужно для предотвращения любых конфликтов в дальнейшем. На Западе такой подход не сочетается с нарративом о том, что Россия хочет всех захватить и дойти до Ла-Манша", — заметил он.Эксперт предположил, что обсуждение развития совместных проектов России и США, в том числе в экономической сфере, лишит Украину, которая все еще хочет использовать свои ресурсы для получения более сильной позиции, роли в вопросе урегулирования конфликта.Ранее, во вторник, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.Позже, комментируя итоги переговоров, американский лидер заявил, что США и Россия смогут наладить экономическое взаимодействие после завершения конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дэниел дэвис, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дэниел Дэвис, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
"Всех захватить": в США сделали неожиданное заявление о России
Подполковник Дэвис: действия России разрушают стереотип об угрозе с ее стороны