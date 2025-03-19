https://ria.ru/20250319/zarplata-2006086335.html

Гладков поручил продолжать выплату зарплаты работникам в приграничье

Гладков поручил продолжать выплату зарплаты работникам в приграничье - РИА Новости, 19.03.2025

Гладков поручил продолжать выплату зарплаты работникам в приграничье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил руководителям предприятий и организаций Краснояружского района продолжать выплату заработной платы... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T23:55:00+03:00

2025-03-19T23:55:00+03:00

2025-03-19T23:55:00+03:00

общество

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил руководителям предприятий и организаций Краснояружского района продолжать выплату заработной платы работникам до 24 марта 2025 года, независимо от их местонахождения и участия в рабочем процессе. "Руководителям предприятий и организаций Краснояружского района продолжать выплату заработной платы до 24 марта 2025 года включительно работникам, независимо от их местонахождения и участия в рабочем процессе", - написал Гладков в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба. Также, как подчеркнул губернатор, оперштаб принял решение обязать руководителей сельхозпредприятий в приграничной 15-километровой зоне приобрести бронированный транспорт с РЭБ для безопасной перевозки сотрудников на работу.

https://ria.ru/20250110/gladkov-1993203066.html

белгородская область

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общество, белгородская область, вячеслав гладков