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Гладков поручил продолжать выплату зарплаты работникам в приграничье
Гладков поручил продолжать выплату зарплаты работникам в приграничье - РИА Новости, 19.03.2025
Гладков поручил продолжать выплату зарплаты работникам в приграничье
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил руководителям предприятий и организаций Краснояружского района продолжать выплату заработной платы... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T23:55:00+03:00
2025-03-19T23:55:00+03:00
2025-03-19T23:55:00+03:00
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил руководителям предприятий и организаций Краснояружского района продолжать выплату заработной платы работникам до 24 марта 2025 года, независимо от их местонахождения и участия в рабочем процессе. "Руководителям предприятий и организаций Краснояружского района продолжать выплату заработной платы до 24 марта 2025 года включительно работникам, независимо от их местонахождения и участия в рабочем процессе", - написал Гладков в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба. Также, как подчеркнул губернатор, оперштаб принял решение обязать руководителей сельхозпредприятий в приграничной 15-километровой зоне приобрести бронированный транспорт с РЭБ для безопасной перевозки сотрудников на работу.
https://ria.ru/20250110/gladkov-1993203066.html
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков поручил продолжать выплату зарплаты работникам в приграничье
Гладков поручил продолжать выплату зарплаты работникам Краснояружского района