https://ria.ru/20250319/zaporozhe-2006075750.html

В Запорожской области прогремели взрывы

В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 19.03.2025

В Запорожской области прогремели взрывы

Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T21:51:00+03:00

2025-03-19T21:51:00+03:00

2025-03-19T21:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

запорожье

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250318/vzryvy-2005839591.html

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киев

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россия, киев, запорожье, дмитрий песков, вооруженные силы украины