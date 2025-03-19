https://ria.ru/20250319/zaderzhanie-2006046085.html
В Югре задержали мужчину, избившего ремнем пасынка за отказ курить
В Югре задержали мужчину, избившего ремнем пасынка за отказ курить - РИА Новости, 19.03.2025
В Югре задержали мужчину, избившего ремнем пасынка за отказ курить
В Ханты-Мансийском автономном округе полицейские задержали мужчину, который избил ремнем сына сожительницы за отказ курить электронную сигарету, сообщила... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:51:00+03:00
2025-03-19T18:51:00+03:00
2025-03-19T20:08:00+03:00
происшествия
россия
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовский район
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе полицейские задержали мужчину, который избил ремнем сына сожительницы за отказ курить электронную сигарету, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "В ХМАО-Югре мои коллеги задержали подозреваемого в избиении ребенка. <...> Полицейские в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника. Им оказался 25-летний сожитель матери ребенка", — написала она.Мужчину доставили в отдел полиции. Материалы по нему направили в региональный главк Следственного комитета для принятия процессуального решения, добавила Волк.Инцидент произошел в поселке городского типа Новоаганск Нижневартовского района. При этом мама мальчика снимала происходящее на видео и никак не препятствовала избиению. Видео попало в СМИ и соцсети, после чего на него обратили внимание правоохранители. Позже стало известно, что СК возбудил уголовное дело по статье об истязании.
https://ria.ru/20241012/zaderzhanie-1977739592.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
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происшествия, россия, ханты-мансийский автономный округ, нижневартовский район, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Югре задержали мужчину, избившего ремнем пасынка за отказ курить
В Югре задержали мужчину, избившего пасынка за отказ курить электронную сигарету