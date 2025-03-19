https://ria.ru/20250319/yubki-2005923863.html

В Тарусской гордуме прокомментировали призыв Руденко носить мини-юбки

В Тарусской гордуме прокомментировали призыв Руденко носить мини-юбки - РИА Новости, 19.03.2025

В Тарусской гордуме прокомментировали призыв Руденко носить мини-юбки

Депутаты Тарусской гордумы в Калужской области сочли неэтичным высказанный якобы от их имени призыв коллеги Евгения Руденко к женщинам носить мини-юбки для... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:57:00+03:00

2025-03-19T11:57:00+03:00

2025-03-19T11:57:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Депутаты Тарусской гордумы в Калужской области сочли неэтичным высказанный якобы от их имени призыв коллеги Евгения Руденко к женщинам носить мини-юбки для повышения демографии России, ему рекомендовано не приписывать личное мнение всем депутатам, сообщил РИА Новости глава города Таруса, председатель гордумы Алексей Калмыков. "Городская дума города Таруса сообщает, что высказывание депутата Руденко Е.М. по поводу "мини-юбок" имеет сугубо личный характер и не выражает мнения всех депутатов городской думы", - следует из ответа Калмыкова на запрос РИА Новости. По словам Калмыкова, неэтичное поведение депутата рассмотрено депутатской комиссией по развитию местного самоуправления, организации работы думы, контролю по процедурным вопросам, регламенту, депутатской этике. "Руденко Е.М. рекомендовано впредь высказывания личного характера не заявлять от лица всех депутатов", - подчеркнул Калмыков. Ранее депутат думы города Таруса Калужской области Евгений Руденко написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что "депутаты Тарусы просят тарусянок чаще одевать мини-юбки в солнечные дни, для повышения демографии России". Депутат пояснил РИА Новости, что такой внешний вид повышает вероятность знакомств, а значит, и брака и рождения детей. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина в беседе с РИА Новости назвала предложение депутата о том, чтобы женщины носили мини-юбки для повышения демографии, "бредом сумасшедшего".

https://ria.ru/20250317/yubka-2005497880.html

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