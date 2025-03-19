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Наборы для молодых матерей начнут выдавать в роддомах Ямала - РИА Новости, 19.03.2025
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:37 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/yamal-2005994426.html
Наборы для молодых матерей начнут выдавать в роддомах Ямала
Наборы для молодых матерей начнут выдавать в роддомах Ямала - РИА Новости, 19.03.2025
Наборы для молодых матерей начнут выдавать в роддомах Ямала
Наборы с необходимыми для первых дней материнства предметами начнут выдавать в роддомах Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:37:00+03:00
2025-03-19T15:37:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Наборы с необходимыми для первых дней материнства предметами начнут выдавать в роддомах Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе. "Недавно общался с молодой мамой из Губкинского. Она предложила идею – оформить в едином стиле и выдавать в родильном отделении все необходимое для первых дней женщины и ее новорожденного малыша. Отличное предложение, давайте запустим этот проект в этом году", - сказал губернатор. Ка уточнили в правительстве региона, в сумку войдут халат-кимоно, сорочка и тапочки для мамы, два полотенца, термобутылка, лактационные вкладыши, послеродовое нижнее белье, косметичка с расческой и предметами гигиены. С 2019 года семьи с новорожденными детьми обеспечиваются подарочными комплектами детских принадлежностей "Малышу Ямала". Всего выдано более 34 тысяч подарков. Для ямальских семей, ранее получавших меру поддержки, с 1 марта 2023 года выдается электронный сертификат на покупку детских принадлежностей. За этот период выдано свыше 4,2 тысячи сертификатов.
https://ria.ru/20250319/granty-2005994155.html
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ямал, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Наборы для молодых матерей начнут выдавать в роддомах Ямала

Артюхов: в роддомах Ямала начнут выдавать наборы для молодых матерей

© Depositphotos.com / evgenyatamanНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Depositphotos.com / evgenyataman
Новорожденный . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Наборы с необходимыми для первых дней материнства предметами начнут выдавать в роддомах Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе.
"Недавно общался с молодой мамой из Губкинского. Она предложила идею – оформить в едином стиле и выдавать в родильном отделении все необходимое для первых дней женщины и ее новорожденного малыша. Отличное предложение, давайте запустим этот проект в этом году", - сказал губернатор.
Ка уточнили в правительстве региона, в сумку войдут халат-кимоно, сорочка и тапочки для мамы, два полотенца, термобутылка, лактационные вкладыши, послеродовое нижнее белье, косметичка с расческой и предметами гигиены.
С 2019 года семьи с новорожденными детьми обеспечиваются подарочными комплектами детских принадлежностей "Малышу Ямала". Всего выдано более 34 тысяч подарков. Для ямальских семей, ранее получавших меру поддержки, с 1 марта 2023 года выдается электронный сертификат на покупку детских принадлежностей. За этот период выдано свыше 4,2 тысячи сертификатов.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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