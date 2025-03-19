https://ria.ru/20250319/vzryv-2006084963.html

В Кировограде прогремели повторные взрывы

В Кировограде прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 19.03.2025

В Кировограде прогремели повторные взрывы

Повторные взрывы прогремели в Кировограде (украинское название - Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T23:45:00+03:00

2025-03-19T23:45:00+03:00

2025-03-19T23:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Кировограде (украинское название - Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.Ранее телеканал сообщал о взрыве в городе. В Кировоградской области объявлена воздушная тревога."В Кропивницком прогремели еще взрывы", - сообщает телеканал.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировоградская область

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россия

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Наталья Макарова

кировоградская область, украина, в мире, россия, вооруженные силы украины