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В Кировограде прогремели повторные взрывы
В Кировограде прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 19.03.2025
В Кировограде прогремели повторные взрывы
Повторные взрывы прогремели в Кировограде (украинское название - Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T23:45:00+03:00
2025-03-19T23:45:00+03:00
2025-03-19T23:57:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Кировограде (украинское название - Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.Ранее телеканал сообщал о взрыве в городе. В Кировоградской области объявлена воздушная тревога."В Кропивницком прогремели еще взрывы", - сообщает телеканал.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Кировоградская область, Украина, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
В Кировограде прогремели повторные взрывы
В Кировограде на фоне воздушной тревоги прогремели повторные взрывы